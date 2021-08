Zapaśnik Artur Najfonow przeżył atak w Biesłanie. Na igrzyskach w Tokio zdobył brązowy medal

17 lat temu, 1 września 2004 roku, 7-letni Artur Najfonow, wraz z 10-letnią siostrą Sabiną i matką Swiatłaną poszli do szkoły numer jeden na rozpoczęcie roku szkolnego. O godz. 9.15 w budynku padły pierwsze strzały czeczeńskich napastników, którzy do Osetii Północnej przedostali się z sąsiedniej Inguszetii. Domagali się wycofania rosyjskich wojsk z Czeczenii.

W ataku na szkołę w Biesłanie zginęło ponad 330 osób, w tym 186 dzieci. Przebieg chaotycznego szturmu to jedna z okoliczności tragedii, które do dziś nie zostały do końca wyjaśnione.