Leżał nieprzytomny na trawniku, zdjęcie obiegło świat. Przeżył, opowiada o szczegółach zajścia w Mińsku

Zdjęcie Jauhiena Zajczkina, który został uznany przez niektóre białoruskie media za pierwszą ofiarę śmiertelną protestów w Mińsku, obiegło w niedzielę świat. Okazuje się, że 35-latek ma wstrząśnienie mózgu, kilka szwów i siniaki, ale żyje. W rozmowach z dziennikarzami opowiada, że "co najmniej trzech lub czterech policjantów okładało go pałkami po głowie i ciele".

35-letniego Jauhiena Zajczkina można było zobaczyć na zdjęciach i nagraniach z protestów w Mińsku. Nieprzytomny mężczyzna leżał na trawniku, a nad nim stał gestykulujący funkcjonariusz.

Zdjęcie nieprzytomnego Jauhiena Zajczkina obiegło światowe media VASILY FEDOSENKO/Forum

Na nagraniu z tego dramatycznego zajścia widać przedstawicieli służb medycznych, którzy udzielają nieprzytomnemu mężczyźnie pomocy. Widać też, jak półnagi Białorusin jest ciągnięty przez milicjantów (UWAGA, DRASTYCZNE UJĘCIA).

Nagranie, na którym widać nieprzytomnego Jauhiena Zajczkina, któremu udzielana jest pierwsza pomoc Reuters

Jak wyjaśnił Zajczkin w rozmowie z portalem belsat.eu, zasłabł w więźniarce. "Wezwali pogotowie i pewnie wszystko się stało w momencie, gdy przenosili mnie z więźniarki do karetki. Ci, którzy robili zdjęcia, pewnie nie wiedzieli, co się stało i dopisali resztę" - tak mężczyzna tłumaczył, jak mogły zrodzić się pogłoski o jego śmierci.

Opowiedział o swym udziale w mińskim proteście. "Z bratem i dziewczyną poszliśmy pod obelisk Mińsk-Miasto Bohater. Przyjechał autobus OMON-u i 5-6 osób zaczęło zatrzymywać ludzi z użyciem siły". Jak opisywał, nie stawiał oporu. "Gdy zrozumiałem, że do mnie biegną, uklęknąłem i podniosłem ręce" - mówił. Dodał, że co najmniej trzech lub czterech policjantów okładało go pałkami po głowie i ciele.

Mężczyzna został wypisany ze szpitala

Powiedział, że został przewieziony do szpitala. "Był tam funkcjonariusz milicji, rozmawialiśmy z nim, opowiedziałem mu, co się wczoraj stało i podpisałem protokół. Przyszedł doktor, poprosiłem go o wypis. Popatrzył na wyniki badań, sprawdził, co mi zrobili. Powiedział, że nie mam złamań i jeśli chcę, to mogę iść do domu".

Oddziały milicji na ulicach Mińska TUT.BY

Jak doprecyzował w rozmowie z agencją Reutera, został wypisany ze wstrząśnieniem mózgu, czterema szwami i siniakami na ciele. Jak przypuszcza, stracił dużo krwi. Także jego brat został zatrzymany. "Nie wiem, co z nim, nie ma go w domu. Jego dziewczyna powiedziała, że do drugiej w nocy była z nim łączność. Ale co z nim teraz, nie wiem" - powiedział Zajczkin w rozmowie z belsat.eu.

Zajczkin przez rok mieszkał w Polsce

W mediach społecznościowych w Polsce pojawiła się informacja, że Zajczkin mieszkał w przeszłości w naszym kraju. Potwierdził, że przez rok mieszkał w Gdańsku. "(Później) mieszkałem na Litwie, ale kiedy zaczęła się pandemia, wróciłem na Białoruś. Jestem tu już od czterech miesięcy" - powiedział.

Protestujących z Mińsku rozpędzała milicja Reuters

Jak tłumaczył, poszedł na protest, bo "chciał się cieszyć z wygranej Cichanouskiej". "Myślałem, że oficjalne wyniki będą inne" - powiedział. Twierdząco odpowiedział na pytanie, czy był świadkiem strzelania milicji do ludzi - jak mówił, działo się to, kiedy był w więźniarce, zanim stracił przytomność. - To było straszne - przyznał.

W jego opinii protesty na Białorusi "potrwają jeszcze jakiś czas, ale nie takie, jak wczoraj".

Autor:pp//rzw

Źródło: Reuters, belsat.eu