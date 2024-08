Rosyjski miliarder aresztowany. Jest reakcja Macrona

"Aresztowanie prezesa Telegramu na terytorium Francji odbyło się w ramach trwającego śledztwa sądowego" - napisał Macron na platformie X. Zapewnił też, że "to w żaden sposób nie jest decyzja polityczna". Założyciel platformy, miliarder Paweł Durow, może usłyszeć zarzuty w związku z szeregiem przestępstw, wśród których jest terroryzm, handel narkotykami, oszustwa, pranie pieniędzy i rozpowszechnianie treści pedofilskich w jego serwisie.

"Aresztowanie prezesa Telegramu na terytorium Francji odbyło się w ramach trwającego śledztwa sądowego" - napisał Macron na platformie X. "To w żaden sposób nie jest decyzja polityczna. To sędziowie muszą orzec w tej sprawie" - dodał. Podkreślił też, że "egzekwowanie prawa należy do władzy sądowniczej, która zachowuje pełną niezależność".