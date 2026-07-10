Awaryjne lądowanie F-16 w turystycznym raju
Wykonujący lot szkoleniowy myśliwiec z bazy lotniczej Araksos w zachodniej Grecji lądował awaryjnie na Zakintosie o godzinie 13.45 po wystąpieniu usterki technicznej - poinformowały greckie siły powietrzne. Pilot nie odniósł obrażeń, a przyczyny zdarzenia są badane - podsumowano krótki komunikat.
Przed lądowaniem w F-16 pojawił się sygnał o pożarze, a po wylądowaniu maszyna zapaliła się na pasie startowym, co spowodowało interwencję straży pożarnej i personelu lotniska - podały greckie media. Według gazety "Kathimerini" myśliwiec wylądował bez wysuniętego podwozia i zatrzymał się po pokonaniu kilkudziesięciu metrów pasa startowego. Siły powietrzne nie potwierdziły tych doniesień.
Pożar na nagraniu
Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych widać płonący myśliwiec podczas gaszenia przez strażaków. Usuwanie samolotu z płyty lotniska trwało blisko 4,5 godziny - przekazał portal CNN. Lotnisko w tym czasie pozostawało zamknięte. W sezonie na Zakintos co tydzień przybywają tysiące turystów.
Zakintos słynie między innymi z Zatoki Wraku. Z opublikowanego w 2025 roku raportu wynika, że na 1000 mieszkańców wyspy przypada blisko 150 000 turystów.