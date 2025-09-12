Kanadyjczyk fałszywie wskazany w sieci jako zabójca Charliego Kirka. Był "w szoku"

Kamera monitoringu uchwyciła zabójcę Charliego Kirka Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Wizerunek Michaela Mallinsona jako domniemanego sprawcy zabójstwa udostępniła strona podszywająca się pod kanał informacyjny.

77-letni Kanadyjczyk przyznał, że to "szokujące", jak szybko "czyjeś zdjęcie oraz imię i nazwisko mogą się rozprzestrzenić" w internecie.

Mężczyzna usunął konto w mediach społecznościowych, lecz zdążył przed tym dostać wiele bolesnych wiadomości. Mówi, że czuje się "pokrzywdzony".

Jak podkreślił "New York Times", gdy media pracują nad weryfikacją informacji, fałszywe konta wypełniają "pustkę informacyjną" i publikują fałszywe, szybko rozprzestrzeniające się w sieci posty.

Michael Mallinson, 77-latek z Toronto, był w trakcie drzemki, gdy odebrał telefon od córki. Poinformowała go, że jego zdjęcie krąży w sieci jako domniemanego zabójcy znanego amerykańskiego aktywisty. Charlie Kirk 10 września zginął od postrzału podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah.

Poczuł "szok i przerażenie"

Kanadyjczyk przyznał, że poczuł "szok i przerażenie". Po raz pierwszy usłyszał o śmierci Charliego Kirka, oraz że został wmieszany w sprawę zabójstwa. Jak mówił w rozmowie z "The New York Times", "jego stopa nigdy nie stanęła w Utah". Jak doszło do tego, że mieszkający niemal trzy tysiące kilometrów od miejsca zdarzenia starszy mężczyzna został uznany za sprawcę i, według słów kanadyjskiej stacji CBC, znalazł się w środku "politycznej burzy"? Pomyłka wynikała najwyraźniej z jego fizycznego podobieństwa do pierwszej osoby, którą zatrzymali funkcjonariusze. To wystarczyło, by w kilka godzin fałszywie zidentyfikowano go jako zabójcę.

Michael Mallinson. Kanadyjczyk został fałszywie zidentyfikowany jako zabójca Charliego Kirka. Źródło: CTV Network/CNN

Wpis został udostępniony tysiące razy, również w Polsce

Jak ustaliło CBC, zdjęcie mężczyzny zostało prawdopodobnie udostępnione po raz pierwszy przez konto podszywające się pod kanał informacyjny z Nevady, Fox Reno 11. Widniało tuż obok mężczyzny w niebieskiej koszuli i z podobną do Mallinsona fryzurą - post wskazywał go jako demokratę z Utah, domniemanego sprawcę. Wpis rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych, został udostępniony tysiące razy. Również w Polsce.

Pod oryginalnym postem Michaela Mallinsona nazywano "skrajnie lewicowym ekstremistą" lub "czystym złem". Jak ustalił "New York Times", jeden z postów, w którym użytkownik portalu X twierdził, że to Mallinson oddał śmiertelny strzał i jest zarejestrowanym demokratą, uzyskał prawie trzy miliony wyświetleń.

77-latek, zgodnie z radą córki, usunął konto w mediach społecznościowych. Zanim jednak to zrobił, otrzymał wiele wiadomości od ludzi w odpowiedzi na swój rzekomy udział w zamachu. Przyznał, że dezaktywacja konta w internecie była "trudną decyzją", bo pracuje jako rzecznik pacjentów cierpiących na rzadką i bolesną postać zapalenia stawów i straci kontakt z wieloma osobami.

Strony z dezinformacją reagują na "pustki informacyjne"

"NYT" komentuje tę historię zauważając, że ludzie po przełomowych wydarzeniach, w pośpiechu, "desperacko poszukują nowych informacji", a "ten proces może czasami prowadzić do fałszywych wniosków". Fałszywe, niepotwierdzone doniesienia potrafią szybko się rozprzestrzenić - tak było w tym przypadku. Wiele stron publikuje dezinformacje, by poprawić swoje wyniki wyszukiwania i zarobić na wyświetleniach reklam. Rzeczniczka Sinclair Broadcast Group, właściciela filii Fox w Nevadzie, powiedziała, że ​​konto, które udostępniło post, "podszywa się pod ich stację". Próbują doprowadzić do jego zamknięcia.

Takie strony - zauważa amerykański dziennik - szybko reagują na "pustki informacyjne", nim media zdążą zweryfikować informacje. Tak jak w przypadku 77-latka z Kanady. Michael Mallinson przyznał, że to "szokujące", jak szybko "czyjeś zdjęcie oraz imię i nazwisko mogą się rozprzestrzenić". Mówił, że czuje się "pokrzywdzony". Być może rozważy "pozwanie osób lub stron internetowych, które rozpowszechniały kłamstwo, jeśli dalej będzie krążyło po sieci".

OGLĄDAJ: "Fundamentalna zasada mediów już nie działa" Zobacz cały materiał