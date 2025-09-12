Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kanadyjczyk fałszywie wskazany w sieci jako zabójca Charliego Kirka. Był "w szoku"

Michael Mallinson. Kanadyjczyk został fałszywie zidentyfikowany jako strzelec Charliego Kirka
Kamera monitoringu uchwyciła zabójcę Charliego Kirka
Źródło: Reuters
Michael Mallinson, 77-latek mieszkający w Kanadzie, otrzymał telefon od córki z informacją, że jego zdjęcie krąży w sieci jako osoby podejrzanej o zabójstwo Charliego Kirka. Amerykański prawicowy aktywista został śmiertelnie postrzelony w środę 10 września podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah. Kanadyjczyk, który znalazł się w środku "politycznej burzy", w rozmowie z mediami przyznał, że był "w szoku".
Kluczowe fakty:
  • Wizerunek Michaela Mallinsona jako domniemanego sprawcy zabójstwa udostępniła strona podszywająca się pod kanał informacyjny.
  • 77-letni Kanadyjczyk przyznał, że to "szokujące", jak szybko "czyjeś zdjęcie oraz imię i nazwisko mogą się rozprzestrzenić" w internecie.
  • Mężczyzna usunął konto w mediach społecznościowych, lecz zdążył przed tym dostać wiele bolesnych wiadomości. Mówi, że czuje się "pokrzywdzony".
  • Jak podkreślił "New York Times", gdy media pracują nad weryfikacją informacji, fałszywe konta wypełniają "pustkę informacyjną" i publikują fałszywe, szybko rozprzestrzeniające się w sieci posty.

Michael Mallinson, 77-latek z Toronto, był w trakcie drzemki, gdy odebrał telefon od córki. Poinformowała go, że jego zdjęcie krąży w sieci jako domniemanego zabójcy znanego amerykańskiego aktywisty. Charlie Kirk 10 września zginął od postrzału podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah.

"Zginął od jednej kuli". Kim był Charlie Kirk?
Dowiedz się więcej:

"Zginął od jednej kuli". Kim był Charlie Kirk?

Poczuł "szok i przerażenie"

Kanadyjczyk przyznał, że poczuł "szok i przerażenie". Po raz pierwszy usłyszał o śmierci Charliego Kirka, oraz że został wmieszany w sprawę zabójstwa. Jak mówił w rozmowie z "The New York Times", "jego stopa nigdy nie stanęła w Utah". Jak doszło do tego, że mieszkający niemal trzy tysiące kilometrów od miejsca zdarzenia starszy mężczyzna został uznany za sprawcę i, według słów kanadyjskiej stacji CBC, znalazł się w środku "politycznej burzy"? Pomyłka wynikała najwyraźniej z jego fizycznego podobieństwa do pierwszej osoby, którą zatrzymali funkcjonariusze. To wystarczyło, by w kilka godzin fałszywie zidentyfikowano go jako zabójcę.

Michael Mallinson. Kanadyjczyk został fałszywie zidentyfikowany jako zabójca Charliego Kirka.
Michael Mallinson. Kanadyjczyk został fałszywie zidentyfikowany jako zabójca Charliego Kirka.
Źródło: CTV Network/CNN

Wpis został udostępniony tysiące razy, również w Polsce

Jak ustaliło CBC, zdjęcie mężczyzny zostało prawdopodobnie udostępnione po raz pierwszy przez konto podszywające się pod kanał informacyjny z Nevady, Fox Reno 11. Widniało tuż obok mężczyzny w niebieskiej koszuli i z podobną do Mallinsona fryzurą - post wskazywał go jako demokratę z Utah, domniemanego sprawcę. Wpis rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych, został udostępniony tysiące razy. Również w Polsce.

"Zeskoczył z dachu i uciekł". Nagrany po zamachu
Dowiedz się więcej:

"Zeskoczył z dachu i uciekł". Nagrany po zamachu

Pod oryginalnym postem Michaela Mallinsona nazywano "skrajnie lewicowym ekstremistą" lub "czystym złem". Jak ustalił "New York Times", jeden z postów, w którym użytkownik portalu X twierdził, że to Mallinson oddał śmiertelny strzał i jest zarejestrowanym demokratą, uzyskał prawie trzy miliony wyświetleń.

77-latek, zgodnie z radą córki, usunął konto w mediach społecznościowych. Zanim jednak to zrobił, otrzymał wiele wiadomości od ludzi w odpowiedzi na swój rzekomy udział w zamachu. Przyznał, że dezaktywacja konta w internecie była "trudną decyzją", bo pracuje jako rzecznik pacjentów cierpiących na rzadką i bolesną postać zapalenia stawów i straci kontakt z wieloma osobami.

Co wiadomo o zabójcy Charliego Kirka. Znaleźli broń, jest pokryta napisami
Dowiedz się więcej:

Co wiadomo o zabójcy Charliego Kirka. Znaleźli broń, jest pokryta napisami

Strony z dezinformacją reagują na "pustki informacyjne"

"NYT" komentuje tę historię zauważając, że ludzie po przełomowych wydarzeniach, w pośpiechu, "desperacko poszukują nowych informacji", a "ten proces może czasami prowadzić do fałszywych wniosków". Fałszywe, niepotwierdzone doniesienia potrafią szybko się rozprzestrzenić - tak było w tym przypadku. Wiele stron publikuje dezinformacje, by poprawić swoje wyniki wyszukiwania i zarobić na wyświetleniach reklam. Rzeczniczka Sinclair Broadcast Group, właściciela filii Fox w Nevadzie, powiedziała, że ​​konto, które udostępniło post, "podszywa się pod ich stację". Próbują doprowadzić do jego zamknięcia.

Takie strony - zauważa amerykański dziennik - szybko reagują na "pustki informacyjne", nim media zdążą zweryfikować informacje. Tak jak w przypadku 77-latka z Kanady. Michael Mallinson przyznał, że to "szokujące", jak szybko "czyjeś zdjęcie oraz imię i nazwisko mogą się rozprzestrzenić". Mówił, że czuje się "pokrzywdzony". Być może rozważy "pozwanie osób lub stron internetowych, które rozpowszechniały kłamstwo, jeśli dalej będzie krążyło po sieci".

OGLĄDAJ: "Fundamentalna zasada mediów już nie działa"
pc

"Fundamentalna zasada mediów już nie działa"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: New York Times, CBC

Źródło zdjęcia głównego: CTV Network/CNN

Udostępnij:
TAGI:
USA
Czytaj także:
Potrącenie trzech pieszych. Za kierownicą siedział 19-latek
Wjechał na chodnik, zginęły trzy osoby. Prokuratura chce kary w zawieszeniu
Kielce
imageTitle
Policzyli medale, Polaków brak
EUROSPORT
Deportacja nielegalnie pracujących Koreańczyków
"Wróciłem, jestem wolny". Tak powitano pracowników Hyundaia
BIZNES
8 min
pc
Od Madrytu po Sztokholm. Jakie języki obce znają politycy?
Sejm Wita
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Rosjanie uruchomili "farmy trolli". Mają "obwiniać Ukrainę"
Świat
Polskie wojsko "rozgrzewa się" przed Zapad-2025? Uwaga na manipulacyjny przekaz
FAŁSZPolskie wojsko "rozgrzewa się"? Manipulacja w związku z Zapad-2025
Gabriela Sieczkowska
Piwnica pod jednym z domów spokojnej starości. Tutaj kiedyś były hermetyczne drzwi prowadzące do schronu
Nowych schronów nie ma nawet na papierze. Stare wciąż są zagadką
Bartosz Żurawicz
Służba więzienna
Ucieczka więźnia. Trwają poszukiwania
Lubuskie
Jolanta Sobierańska-Grenda
"System jest poplątany i chaotyczny". Nowa ministra zdrowia zabiera głos
Zdrowie
pc
Premier: jeszcze dziś dowiemy się, jakie będą działania NATO
Polska
Nietrzeźwi nastolatkowie byli w wieku 13-16 lat (zdj. ilustracyjne)
Zaczyna się niewinnie. Potem człowiek bierze coraz więcej, częściej i drożej
Zuzanna Kuffel
Wojsko polskie, polscy żołnierze
MON o polsko-ukraińskich szkoleniach dronowych. "Zaawansowane rozmowy"
Polska
Wybrzeże Zatoki Manilskiej, gdzie zapadanie się lądu jest szczególnie szybkie
Całe wyspy zapadają się do morza. "Powrót do normalnego życia jest już niemożliwy"
METEO
40-latka została zatrzymana
Sprzątała półki, sprzątnęła też biżuterię
WARSZAWA
shutterstock_1588024930
Wydawanie dowodów i paszportów było niemożliwe
BIZNES
primorsk
Wybuchy w kluczowym rosyjskim porcie nad Bałtykiem
Świat
Zniszczona skarbona
Zniszczył skarbony w kościele i ukradł pieniądze
Lubuskie
NASAMS
Wydadzą rekordowe sumy na obronność. Powodem "sytuacja w Polsce"
Świat
imageTitle
Biletowe szaleństwo przed mundialem
EUROSPORT
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Wiceszef MON o "pożytecznych rosyjskich idiotach". Apeluje do polityków
Polska
EN_01662426_1055 (1)
Książę Harry w Ukrainie. Na zaproszenie rządu
Świat
Teleskop, niebo nocą
Dziś Księżyc będzie jak "słoń w składzie porcelany"
METEO
Autostrada A2
Podwyżki na autostradzie. Nowe stawki już obowiązują
BIZNES
Mężczyzna zażądał od ekspedientki alkoholu i papierosów
W kominiarce i z siekierą napadł na sklep. Uciekając, zgubił łup, buty i spodnie
Kielce
Molestował dziewczynkę (zdjęcie ilustracyjne)
60-latek podejrzany o molestowanie 9-latki. Jest mężem babci dziecka
Wrocław
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej. Proces 60 pseudokibiców
W krwawej bijatyce zginął 40-latek. 60 pseudokibiców na ławie oskarżonych
Katowice
imageTitle
Statystyk ostrzega przed meczem Polaków
EUROSPORT
imageTitle
"Gang Łysego" u Kwiatkowskiego. Koledzy poszli śladem Polaka
EUROSPORT
Marcin Przydacz
Przydacz: być może są i takie drony, które przyleciały nieco przypadkowo
Polska
Nerkę Saturna przeszczepiono psu z hodowli
Wyciął nerkę Saturnowi i przeszczepił innemu psu. Zwrot w sprawie i zaskakujący wyrok sądu
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica