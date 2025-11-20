Logo strona główna
Miś z AI wycofany ze sprzedaży. Opowiadał o seksie i nożach

Pluszowy miś
ChatGPT i piosenki. Jest decyzja sądu w sprawie OpenAI
Źródło: Reuters
Pluszowy miś z modułem obsługiwanym przez AI został wycofany z oferty. Odkryto, że pluszak chętnie angażuje się w rozmowy na tematy seksualne i mógłby udzielać dzieciom potencjalnie niebezpiecznych rad.

Pluszowy miś "Kumma" z modułem zintegrowanym z ChatGPT, promowany był jako kompan dla dzieci, odpowiadający wyczerpująco na tysiące pytań - wystarczyło go połączyć z siecią Wi-Fi. Jednak swoje wątpliwości co do zabawki, sprzedawanej za 99 dolarów (360 zł) zgłosili badacze z amerykańskiego Funduszu Edukacyjnego PIRG (Public Interest Research Group, Publicznej Grupy Badawczej) w raporcie "Trouble in Toyland" (Kłopot w krainie zabawek) opublikowanym 13 listopada. Odkryli oni, że pluszak podczas ich testów opowiadał o seksie i mógłby udzielić dzieciom potencjalnie niebezpiecznych rad.

11 lat. Wtedy się zaczyna, a rodzice nic nie podejrzewają
Sprawę opisuje CNN. Larry Wang, prezes singapurskiej firmy FoloToy, poinformował stację, że dzień po publikacji miś został wycofany ze sprzedaży (na stronie producenta wyświetla się komunikat: wyprzedane), podobnie jak inne zabawki z modułami AI. - Firma przeprowadza obecnie wewnętrzny audyt bezpieczeństwa - przekazał Wang.

Zabawka FoloToy wycofana z oferty
Zabawka FoloToy wycofana z oferty
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Pluszak wycofany z oferty. Opowiadał m.in. o seksie

Jak podaje "The Independent" zabawka, którą przetestowali badacze, zapytana przez nich o romantyczne rady udzielała wskazówek jak na przykład "dobrze całować". Ale to nie wszystko. Miś proszony o rozwinięcie tematu chętnie wyjaśniał "pozycje seksualne" oraz wskazywał scenariusze dotyczące fetyszy seksualnych. Autorzy raportu "byli zaskoczeni, jak szybko Kumma podejmował pojedynczy temat seksualny" i rozwijał go, jednocześnie pogłębiając go w "drastycznych szczegółach, wprowadzając nowe koncepcje seksualne".

Badacze podkreślili w raporcie, że pluszak pytany o różne przedmioty w domu, opowiadał np. jak użyć zapałek, czy gdzie znaleźć noże albo pigułki, co mogłoby być potencjalnie groźne dla dzieci.

Gigant wycofuje ze sprzedaży wszystkie produkty erotyczne
Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: CNN, The Independent

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

