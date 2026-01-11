Katastrofa awionetki w Kolumbii. Wśród ofiar znany muzyk

Samolot, którym leciał Yeison Jimenez, rozbił się w okolicy miejscowości Paipa w Kolumbii Źródło: Google Earth

Jak przekazała kolumbijska Generalna Dyrekcja ds. Badania Wypadków Lotniczych, do tragicznego zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych w pobliżu miasta Paipa, w departamencie Boyaca.

Yeison Jimenez Źródło: Johnny Louis/Getty Images

Maszyna, którą podróżował 34-letni piosenkarz i kompozytor kolumbijskiej muzyki popularnej, Yeison Jimenez, z nieznanych przyczyn uderzyła w ziemię, stanęła w płomieniach i niemal doszczętnie została strawiona przez ogień.

Yeison Jimenez zginął w katastrofie lotniczej

W sobotnim komunikacie władze departamentu Boyaca przekazały, że wśród ofiar katastrofy lotniczej było dwóch pilotów oraz czterech pasażerów. Osoby towarzyszące Jimenezowi w podróży miały wziąć z nim udział w zaplanowanym na sobotni wieczór koncercie.

Jimenez poza występami na scenie i skomponowaniem ponad 70 utworów znany był również jako juror telewizyjnych programów muzycznych.

Kolumbijskie media przypominają, że w jednej ze swoich ostatnich publikacji Jimenez napisał, "że zawsze jest pokorny, wiedząc, że to, co otrzymał od Boga może mu zostać zabrane".

