Wyspy Kanaryjskie "światowym laboratorium w procesie budowania bezpiecznej branży turystycznej"

Nie wiadomo jeszcze, skąd i na którą wyspę przyleci samolot, a także ilu turystów wejdzie na pokład. Wiadomo, że pasażerowie będą musieli wcześniej zainstalować w telefonach aplikację, w której będą mieli wyniki badań na koronawirusa. Badania będą musiały być przeprowadzone w oficjalnych ośrodkach zdrowia. Dane pasażera mają być zaszyfrowane i bezpieczne, ale nie wszyscy w to wierzą. - Powstają oczywiście dodatkowe pytania o prywatność, konieczność aplikacji, do jakich jeszcze informacji na naszym telefonie ta aplikacja będzie miała dostęp – mówi ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.

Doniesieniom o aplikacji przygląda się cały podróżniczy świat, bo jeśli wszystko się uda i turyści nie zawiozą na wyspy kolejnych ognisk koronawirusa, może to być nowy sposób na ożywienie ruchu lotniczego na świecie. - Oczywiście wielkim plusem jest to, co zapowiadają linie lotnicze: że będą loty w maseczkach, w rękawiczkach, ozonowanie wnętrza samolotu po całym dniu lotów, ale jak to w praktyce będzie wyglądać, czas pokaże – mówi podróżnik Michał Cessanis.