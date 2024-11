Koreański sąd skazał na rok więzienia w zawieszeniu 26-letniego poborowego. Mężczyzna został uznany winnym celowego przybierania na wadze, by uniknąć służby wojskowej - informuje "The Korea Herald".

Sąd w Seulu orzekł, że mężczyzna celowo objadał się przed badaniami kwalifikacyjnymi dla poborowych. To spowodowało, że został uznany za osobę otyłą i skierowany do odbycia służby w cywilu - w rządowej agencji, gdzie mógł dojeżdżać do pracy z domu. W związku z tym sąd w południowokoreańskiej stolicy skazał go na rok więzienia w zawieszeniu. Jak informuje gazeta "The Korea Herald", wyrok 6 miesięcy w zawieszeniu usłyszał też kolega poborowego, który opracował dla niego dietę podwajającą dzienne racje żywnościowe. Mężczyzna miał zaprzeczyć w trakcie procesu oskarżeniom o pomocnictwo i podżeganie.

Korea Południowa. Obowiązkowa służba wojskowa

Według "The Korea Herald" wstępne badanie lekarskie w 2017 roku wykazało, że oskarżony jest zdolny do służby wojskowej. Jednak podczas ostatniego badania - w czerwcu ubiegłego roku - okazało się, że 26-latek ważył ponad 102 kg przy wzroście 169 cm, co sprawiło, że ​​zaliczono go do osób z otyłością.

Wszyscy pełnoletni i zdrowi mężczyźni w Korei Południowej, muszą odbyć służbę wojskową, która trwa co najmniej 18 miesięcy. "The Korea Herald" przypomina, że osoby uchylające się od obowiązkowej służby bez uzasadnionej przyczyny podlegają karze do trzech lat więzienia. Sąd w Seulu, skazując 26-latka na stosunkowo łagodną karę wskazał, że zarówno on, jak i jego kolega, nie byli wcześniej karani, a główny oskarżony przyznał się do popełnienia przestępstwa i przyrzekł odbyć służbę wojskową.

ZOBACZ TEŻ: Reżim donosi o masowym zaciąganiu się młodzieży do armii

Autorka/Autor:am

Źródło: The Korea Herald, CNN