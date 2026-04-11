Kilka osób poszkodowanych w znanym parku rozrywki Mikołaj Stępień |

Wykolejenie wagonika kolejki w Wiedniu. Są ranni Źródło: ENEX

Jak donosi austriacki "Kronen Zeitung" w wyniku wypadku dwie kobiety w wieku 63 lat zostały przetransportowane do szpitala przez pogotowie ratunkowe. Troje innych uczestników zdarzenia - dwie 39 letnie kobiety oraz 46 letni mężczyzna - doznało stłuczeń, a pomoc medyczną otrzymali na miejscu. W wypadku nie brały udziału dzieci - podkreślono.

Wypadek spowodowany "błędem ludzkim"

Operatorzy Zwergerlbahn (Kolejki Krasnali) cytowani przez gazetę, poinformowali, że do zdarzenia doszło "z powodu błędu w ocenie sytuacji przez maszynistę". Kolejka miała poruszać się zbyt szybko tuż przed końcem przejazdu. "Ponieważ nie uruchomiono hamulca awaryjnego, pierwszy wagon wypadł z torów" - podano. Maszynista znajdował się w drugim wagonie, zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Kolejka górska w parku Prater w Wiedniu Źródło: ENEX

"Ten godny ubolewania incydent nie był spowodowany awarią techniczną, lecz błędem ludzkim" - przekazano w oświadczeniu. Operatorzy kolejki życzyli poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia.

"Kronen Zeitung" podało, że policja jeszcze wyjaśnia przyczyny wypadku.

Nie pierwszy taki wypadek w parku Prater w Wiedniu

Gazeta informuje, że do podobnego incydentu w wiedeńskim parku Prater doszło dwa lata temu. 7 kwietnia 2024 roku wykoleiła się tam lokomotywa kolejki Liliputbahn. Wówczas brano pod uwagę możliwość wystąpienia usterki technicznej, a także akt sabotażu (podłożenie na tory kamieni i metalowych elementów). W tamtym zdarzeniu nikt nie został ranny.

Zwergerlbahn (Kolejka Krasnali) uchodzi za jedną z najstarszych działających kolejek górskich na świecie. Została wybudowana w latach 1948–1950 i jest jednym z ostatnich zabytkowych obiektów w wiedeńskim Praterze.

