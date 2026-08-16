Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Nowe informacje od wojewody podkarpackiej. "Przygotowujemy pomoc psychologiczną"
Nowe informacje od wojewody podkarpackiej. "Przygotowujemy pomoc psychologiczną"
Świat

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło 12 osób

Kamila Grenczyn
Zespół autorek
Oprac. Kamila GrenczynMilena Zawiślińska
|
epa13173208
Wypadek autokaru z Polakami na Węgrzech. Na miejscu pracują służby
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: MTI
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
12 osób zginęło w wypadku polskiego autobusu, który w nocy z soboty na niedzielę wypadł z trasy i wpadł do rowu na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. W pojeździe znajdowało się kilkadziesiąt osób - polskich pielgrzymów. Część jest ranna, a niektórzy z nich są w stanie krytycznym w węgierskich szpitalach.
Kluczowe fakty:
  • Autokar z Polakami wpadł do rowu na autostradzie M3 na Węgrzech około godziny 1 w nocy. Podróżowało nim 57 pasażerów i dwóch kierowców.
  • W zdarzeniu zginęło 12 osób, w tym 11 na miejscu. Siedem trafiło do szpitala w stanie ciężkim. Kolejni odnieśli lekkie obrażenia - przekazało polskie MSZ. Za pomocą specjalistycznego sprzętu służby uwalniały rannych spod pojazdu.
  • Z pierwszych informacji wynika, że kierowca mógł zasnąć w trakcie jazdy, a po wypadku kierujący został zatrzymany przez policję.
  • Autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny pielgrzymka z Podkarpacia - podał Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Ambasada Polski w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku autokarowego: +36 20 472 9502. To numer dla bliskich ofiar.
  • Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku.
  • Katastrofa polskiego autokaru na Węgrzech. W TVN24 i TVN24+ trwa wydanie specjalne.

Artykuł jest aktualizowany.

Do wypadku polskiego autokaru doszło w nocy z soboty na niedzielę, gdy pojazd wpadł do rowu na autostradzie M3. Pierwszy informację o tej katastrofie drogowej potwierdził szef węgierskiego rządu Peter Magyar. Podał też informację o 12 ofiarach śmiertelnych.

Tragiczny wypadek autokaru na Węgrzech. Co już wiadomo

W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej węgierskiej policji poinformowano, że autokar zmierzał w kierunku miasta Nyiregyhaza na wschodzie Węgier. Katastrofa wydarzyła się około godziny 1 w nocy w okolicy miejscowości Mezőkeresztes i Emőd. Osoba kierująca pojazdem została zatrzymana przez policję - napisano w komunikacie węgierskich funkcjonariuszy.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

Wypadek pojazdu z polskimi turystami na Węgrzech potwierdził na X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi. MSZ będzie podawał sprawdzone informacje" - przekazał.

Jednostki ratownicze dostały się do pojazdu przez okna autobusu i ratują pasażerów - opisywał akcję na miejscu portal index.hu. Okazało się, że 24-tonowy autokar trzeba było podnieść, by wciągnąć osoby uwięzione pod pojazdem.

Klatka kluczowa-630061
Węgierskie służby o tragedii i akcji ratunkowej na Węgrzech
Źródło: TVN24

Węgierskie media przekazały, że autokarem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Wstępne informacje - podały media - świadczą o tym, że kierowca mógł zasnąć w trakcie jazdy. Autokar miał wypaść z trasy na prostym odcinku drogi.

Śmierć 12 osób w wypadku potwierdził na antenie TVN24 rzecznik MSZ Maciej Wewiór. - Siedem osób przebywa w szpitalu w stanie ciężkim. Pozostałe osoby, jakkolwiek to zabrzmi w tym kontekście, na szczęście odniosły tylko lekkie obrażenia, więc one wychodzą (...), albo już wyszły ze szpitali - poinformował. Podkreślił, że niektórzy ranni są wręcz w stanie krytycznym.

Węgierskie media piszą - i jest to na razie informacja nieoficjalna - że wśród ofiar jest 17-latek.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. To tu doszło do tragedii
Dowiedz się więcej:

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. To tu doszło do tragedii

Katastrofa na Węgrzech

Wewiór potwierdził, że wszystkie osoby z autobusu to Polacy. - Wygląda na to, że to byli pielgrzymi wracający do domu - mówił Wewiór. Niedługo później Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie poinformował, że autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny pielgrzymka z Podkarpacia.

Wojewoda podkarpacka zwołała sztab kryzysowy z przedstawicielami policji, straży pożarnej i zarządzania kryzysowego. Z kolei Ambasada Polski w Budapeszcie uruchomiła infolinię +36 20 472 9502 w sprawie wypadku autokarowego. To infolinia dla bliskich ofiar tego wypadku. MSZ ostrzega, że może być chwilami przeciążona. Jak zapewnił z kolei podkarpacki urząd wojewódzki, rodzinom zapewniona zostanie pomoc psychologiczna.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku. "Prokuratorzy i Policjanci wykonują już czynności w kraju" - przekazano na X.

Po wypadku autostrada M3 jest nieprzejezdna.

Magyar i Nawrocki po katastrofie na Węgrzech. Politycy składają kondolencje

"Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar! Jestem wdzięczny wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową" - napisał na Facebooku węgierski premier Peter Magyar.

Prezydent Karol Nawrockipr zekazał, że "z głębokim bólem przyjął tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru". "W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar" - napisał.

"12 osób straciło życie w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Składam najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Dziękujemy węgierskim służbom za akcję ratunkową" - taki wpis zamieścił na X premier Donald Tusk.

"Tragiczna noc dla nas wszystkich po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Łączę się w bólu z rodzinami ofiar wypadku, a także z rannymi w tej olbrzymiej katastrofie drogowej. Węgierskie służby ratunkowe i medyczne robią wszystko, by pomóc tym, którzy ucierpieli w tragicznym wypadku" - napisał z kolei szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kondolencje złożyła szefowa MSZ Węgier Anita Orban. "Węgry solidaryzują się z polskimi przyjaciółmi i zapewniają wszelką możliwą pomoc i wsparcie" - zapewniła.

Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
Donald Tusk
Tusk cytowany przez amerykańską prasę. "To zrobiło bardzo duże wrażenie"
Rozmowy na szczycie
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Elon Musk
"Musk mógł robić, co chciał. Setki tysięcy ludzi zmarły albo umrą w wyniku tych cięć"
Jacek Tacik
Udostępnij:
Tagi:
WęgryWypadek
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Milena Zawiślińska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Nowe informacje od wojewody podkarpackiej i prokuratury
Polska
imageTitle
Polka spełniła największe marzenie. "Do tej pory łapię się za głowę"
EUROSPORT
Andrea Bocelli wystąpi na PGE Narodowym
Andrea Bocelli na Stadionie Narodowym. Jak dojechać i wrócić z koncertu?
WARSZAWA
imageTitle
Lisowska poza dziesiątką w maratonie. Spektakularna wygrana Finki
EUROSPORT
imageTitle
Świątek wyjaśniła, co odmieniło jej grę za oceanem
EUROSPORT
W akcji biorą udział psy tropiące
Kobieta postrzelona w głowę leżała na klatce schodowej. Szukają sprawcy
Poznań
Pogoda na 16 dni: fal upałów już nie będzie
Pogoda na 16 dni: fal upałów już nie będzie
METEO
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Politycy o wypadku polskiego autokaru. "Łączę się w modlitwie"
Katastrofa na Węgrzech
imageTitle
Djoković padł na kolana, potem słaniał się na nogach
EUROSPORT
Wysłano pięć zastępów strażaków (zdjęcie ilustracyjne)
Palił się gaz, nocna akcja strażaków
WARSZAWA
Morski statek ratowniczy (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny finał poszukiwań surfera koło Chałup
Trójmiasto
Wypadek polskiego autokaru, mapa
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. To tu doszło do tragedii
Katastrofa na Węgrzech
Spłonął cały kościół i wyposażenie, krzyż ocalał
Spłonęło wszystko, oprócz krzyża. "Nie umiem tego wytłumaczyć"
Martyna Sokołowska
imageTitle
Boiskowy koszmar Messiego trwa. Trzecia taka sytuacja z rzędu
EUROSPORT
Skutki huraganu Lala, Hawaje
"Lepiej być w domu". Lala zbliżyła się do Hawajów
METEO
Ratusz Bielany
Mieszkańcy skarżą się na odór. Już ponad 1500 zgłoszeń
WARSZAWA
Tragedia w Siemirowicach (Pomorskie). W jeziorze utonęła kobieta i mężczyzna
Para utonęła w jeziorze. Kobieta była w ciąży
Trójmiasto
imageTitle
Chwile grozy w Monachium. Piłkarz stracił przytomność, na pomoc ruszyli lekarze
EUROSPORT
imageTitle
Janowski czwarty raz mistrzem Polski. Minimalnie pokonał Zmarzlika
EUROSPORT
imageTitle
Chwalińska poznała kolejną rywalkę. Szykuje się rewanż za Roland Garros
EUROSPORT
imageTitle
Polak wygrał w Niemczech. Został nowym liderem Drift Masters
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi w Indonezji zniszczyło wiele domów
"Wziąłem ze sobą tylko swoje ciało"
METEO
Fani pożegnali zmarłą piosenkarkę Bonnie Tyler
Tak fani pożegnali Bonnie Tyler. Tłumy na ulicach
Kultura i styl
Pielgrzymi na Jasnej Górze
Pielgrzymi przybyli na Jasną Górę. O kilka tysięcy więcej niż w ubiegłym roku
Polska
imageTitle
Świątek zaczyna obronę tytułu. O której godzinie dzisiaj jej mecz?
EUROSPORT
1 godz
pc
Czy można wrócić do formy sprzed ciąży? "Można, ale po co?"
Mamy temat
Pożar skansenu w Sanoku
Nocny pożar skansenu, spłonął bezcenny kościół. "Niestety, nie jest to zły sen"
Rzeszów
imageTitle
Ostatni dzień mistrzostw. Są polskie szanse medalowe
EUROSPORT
Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce
Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć
Polska
Elon Musk
"Musk mógł robić, co chciał. Setki tysięcy ludzi zmarły albo umrą w wyniku tych cięć"
Jacek Tacik
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica