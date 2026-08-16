Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło 12 osób

Wypadek autokaru z Polakami na Węgrzech. Na miejscu pracują służby Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: MTI

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Kluczowe fakty: Autokar z Polakami wpadł do rowu na autostradzie M3 na Węgrzech około godziny 1 w nocy. Podróżowało nim 57 pasażerów i dwóch kierowców.

W zdarzeniu zginęło 12 osób, w tym 11 na miejscu. Siedem trafiło do szpitala w stanie ciężkim. Kolejni odnieśli lekkie obrażenia - przekazało polskie MSZ. Za pomocą specjalistycznego sprzętu służby uwalniały rannych spod pojazdu.

Z pierwszych informacji wynika, że kierowca mógł zasnąć w trakcie jazdy, a po wypadku kierujący został zatrzymany przez policję.

Autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny pielgrzymka z Podkarpacia - podał Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Ambasada Polski w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku autokarowego: +36 20 472 9502. To numer dla bliskich ofiar.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku.

Katastrofa polskiego autokaru na Węgrzech. W TVN24 i TVN24+ trwa wydanie specjalne.

Artykuł jest aktualizowany.

Do wypadku polskiego autokaru doszło w nocy z soboty na niedzielę, gdy pojazd wpadł do rowu na autostradzie M3. Pierwszy informację o tej katastrofie drogowej potwierdził szef węgierskiego rządu Peter Magyar. Podał też informację o 12 ofiarach śmiertelnych.

Tragiczny wypadek autokaru na Węgrzech. Co już wiadomo

W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej węgierskiej policji poinformowano, że autokar zmierzał w kierunku miasta Nyiregyhaza na wschodzie Węgier. Katastrofa wydarzyła się około godziny 1 w nocy w okolicy miejscowości Mezőkeresztes i Emőd. Osoba kierująca pojazdem została zatrzymana przez policję - napisano w komunikacie węgierskich funkcjonariuszy.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

Wypadek pojazdu z polskimi turystami na Węgrzech potwierdził na X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi. MSZ będzie podawał sprawdzone informacje" - przekazał.

Potwierdzam zaistnienie tragicznego wypadku autokaru z polskimi turystami na Węgrzech. Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi. MSZ będzie podawał sprawdzone informacje. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 16, 2026 Rozwiń

Jednostki ratownicze dostały się do pojazdu przez okna autobusu i ratują pasażerów - opisywał akcję na miejscu portal index.hu. Okazało się, że 24-tonowy autokar trzeba było podnieść, by wciągnąć osoby uwięzione pod pojazdem.

Węgierskie służby o tragedii i akcji ratunkowej na Węgrzech Źródło: TVN24

Węgierskie media przekazały, że autokarem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Wstępne informacje - podały media - świadczą o tym, że kierowca mógł zasnąć w trakcie jazdy. Autokar miał wypaść z trasy na prostym odcinku drogi.

Śmierć 12 osób w wypadku potwierdził na antenie TVN24 rzecznik MSZ Maciej Wewiór. - Siedem osób przebywa w szpitalu w stanie ciężkim. Pozostałe osoby, jakkolwiek to zabrzmi w tym kontekście, na szczęście odniosły tylko lekkie obrażenia, więc one wychodzą (...), albo już wyszły ze szpitali - poinformował. Podkreślił, że niektórzy ranni są wręcz w stanie krytycznym.

Węgierskie media piszą - i jest to na razie informacja nieoficjalna - że wśród ofiar jest 17-latek.

Dowiedz się więcej: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. To tu doszło do tragedii Katastrofa na Węgrzech

Wewiór potwierdził, że wszystkie osoby z autobusu to Polacy. - Wygląda na to, że to byli pielgrzymi wracający do domu - mówił Wewiór. Niedługo później Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie poinformował, że autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny pielgrzymka z Podkarpacia.

Wojewoda podkarpacka zwołała sztab kryzysowy z przedstawicielami policji, straży pożarnej i zarządzania kryzysowego. Z kolei Ambasada Polski w Budapeszcie uruchomiła infolinię +36 20 472 9502 w sprawie wypadku autokarowego. To infolinia dla bliskich ofiar tego wypadku. MSZ ostrzega, że może być chwilami przeciążona. Jak zapewnił z kolei podkarpacki urząd wojewódzki, rodzinom zapewniona zostanie pomoc psychologiczna.

Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku autokarowego: +36 20 472 9502

Chwilami może być przeciążona. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 16, 2026 Rozwiń

Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku. "Prokuratorzy i Policjanci wykonują już czynności w kraju" - przekazano na X.

Po wypadku autostrada M3 jest nieprzejezdna.

Magyar i Nawrocki po katastrofie na Węgrzech. Politycy składają kondolencje

"Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar! Jestem wdzięczny wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową" - napisał na Facebooku węgierski premier Peter Magyar.

Prezydent Karol Nawrockipr zekazał, że "z głębokim bólem przyjął tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru". "W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar" - napisał.

Z głębokim bólem przyjąłem tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło tak wielu naszych Rodaków.

W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 16, 2026 Rozwiń

"12 osób straciło życie w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Składam najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Dziękujemy węgierskim służbom za akcję ratunkową" - taki wpis zamieścił na X premier Donald Tusk.

12 osób straciło życie w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.



Składam najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Dziękujemy węgierskim służbom za akcję ratunkową. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 16, 2026 Rozwiń

"Tragiczna noc dla nas wszystkich po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Łączę się w bólu z rodzinami ofiar wypadku, a także z rannymi w tej olbrzymiej katastrofie drogowej. Węgierskie służby ratunkowe i medyczne robią wszystko, by pomóc tym, którzy ucierpieli w tragicznym wypadku" - napisał z kolei szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tragiczna noc dla nas wszystkich po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Łączę sie w bólu z rodzinami ofiar wypadku, a także z rannymi w tej olbrzymiej katastrofie drogowej. Węgierskie służby ratunkowe i medyczne robią wszystko, by pomóc tym, którzy ucierpieli w tragicznym… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 16, 2026 Rozwiń

Kondolencje złożyła szefowa MSZ Węgier Anita Orban. "Węgry solidaryzują się z polskimi przyjaciółmi i zapewniają wszelką możliwą pomoc i wsparcie" - zapewniła.

My deepest condolences to @sikorskiradek and to the people of Poland following this tragic accident in Hungary. Our thoughts are with the victims, their families and the injured. Hungary stands with our Polish friends and is providing every possible assistance and support. — Anita Orban (@_OrbanAnita) August 16, 2026 Rozwiń