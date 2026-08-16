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Polska

Wypadek autokaru na Węgrzech. Nowe informacje od wojewody podkarpackiej i prokuratury

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Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wojewoda podkarpacka o wypadku Polaków na Węgrzech. "Przygotowujemy pomoc psychologiczną"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
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Pielgrzymka wyjeżdżała ze Strzyżowa, ale na nią zgłaszali się mieszkańcy z całego Podkarpacia - przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul w trakcie posiedzenia sztabu kryzysowego. Został zwołany w związku z tragicznym wypadkiem autokaru z Polakami na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Z kolei prokuratura poinformowała o wszczęciu śledztwa.

W nocy z soboty na niedzielę doszło do tragicznego wypadku autokaru, którym podróżowało 59 polskich obywateli. 12 z nich zginęło, siedmioro kolejnych jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa w szpitalach na Węgrzech. Pozostałe 40 osób odniosło lekkie obrażenia. Jak poinformował Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny pielgrzymka z Podkarpacia. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła już śledztwo w sprawie wypadku - podali śledczy na X.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nowe informacje od wojewody

Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwołała na godzinę 10 sztab kryzysowy z udziałem przedstawicieli policji, straży pożarnej i zarządzania kryzysowego. Jeszcze przed nim w rozmowie z mediami złożyła kondolencje. - Łączę się w bólu z rodzinami osób, które straciły swoich bliskich w wypadku drogowym, bądź te osoby są poszkodowane i leżą w szpitalu - oświadczyła.

Poinformowała, że w czasie posiedzenia sztabu kryzysowego przeanalizowane zostaną wszystkie potrzeby i pomoc, która będzie oferowana Polakom znajdującym się na terytorium Węgier oraz ich rodzinom. - Jesteśmy w kontakcie z ministerstwem zdrowia, z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia co do ewentualnego transportu osób, które są poszkodowane - mówiła Kubas-Hul.

- Przygotowujemy pomoc psychologiczną dla rodzin, które tutaj są i tak szybko, jak tylko ustalimy dane rodzin, taką pomoc psychologiczną będziemy kierować - zapowiedziała.

"Na razie nikt z biura podróży nie odbiera telefonów"

Dopytywana o to, co wiadomo o pasażerach autokaru, wojewoda powiedziała, że "była to wycieczka organizowana przez biuro turystyczne z Iwonicza-Zdroju na Podkarpaciu". Wyjaśniła również, że dopiero po ustaleniu tożsamości wszystkich poszkodowanych, będzie można oficjalnie przekazać informację, czy w wypadku brali udział tylko mieszkańcy województwa.

Kubas-Hul pytana o próbę kontaktu ze wspomnianym biurem podróży, potwierdziła. - Kontaktowaliśmy się z biurem podróży. Na razie nikt z biura podróży nie odbiera telefonów, ale policja w tym zakresie też działa, więc myślę, że lada moment będziemy mieli również informacje z tego biura podróży. Wiemy tylko tyle, że współwłaściciel tego biura podróży uczestniczył sam w tej wycieczce - poinformowała. 

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

Kubas-Hul: pielgrzymka wyjeżdżała ze Strzyżowa

W trakcie sztabu kryzysowego Kubas-Hul poinformowała media, że jest po rozmowie z Ministerstwem Zdrowia oraz Departamentem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. - W stan gotowości są postawione pomoc humanitarna i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jeżeli tylko zapadną decyzje ze strony węgierskiej, że jest potrzebna pomoc lekarzy i medyków z Polski, to służby są gotowe natychmiast taką pomoc wysłać - oznajmiła.

Wojewoda przekazała, że liczba ofiar "nie jest ostateczna". - Na bieżąco będziemy też aktualizować te dane - zapowiedziała. Poinformowała też, że "pielgrzymka wyjeżdżała ze Strzyżowa, ale na nią zgłaszali się mieszkańcy z całego Podkarpacia".

Źródło: TVN24
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Tagi:
WęgryWypadekWojewoda podkarpacki
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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