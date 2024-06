Wymiana przy limuzynie. Putin się ugiął

Fragment nagrania pokazujący Putina i Kim Dzong Una stojących i dyskutujących przy samochodzie Aurus, pokazał niezależny rosyjskojęzyczny portal Meduza. Wideo z przylotu Putina do stolicy Korei Północnej, Pjongjangu, w całości zostało opublikowane na stronie Kremla.

Putin dotarł do samochodu, idąc rozwiniętym czerwonym dywanem. Rosyjski prezydent zaprosił przywódcę Korei Północnej do swojego Aurusa, ten jednak zachęcał go, aby wsiadł pierwszy. Po kilkusekundowej wymianie uprzejmości, Putin ugiął się i wsiadł pierwszy.