Kto namalował dziesiątki serc na plaży? Wzruszająca dedykacja

Osoby, które w październikowy poranek przyszły na plażę w miasteczku Torre Vado na włoskim półwyspie salentyńskim, odwiedzanym masowo latem przez turystów, zobaczyły niezwykły widok. Na piasku ktoś narysował dziesiątki serc - dużych i małych, jedno przy drugim, aż do samej linii brzegowej.
Z lotu ptaka robiły jeszcze większe wrażenie:
Dedykacja ojca dla córki
Ludzie zastanawiali się, komu dedykowane jest to niezwykłe, skrupulatnie wykonane dzieło, którego zdjęcia krążyły na portalach społecznościowych.
Dziennik "La Stampa" wyjaśnił, że autorem dzieła, wykonanego nocą, jest pewien ojciec. To prezent dla jego córki, która trafiła do szpitala w związku z poważną operacją oczu.
Autorka/Autor: os/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Antonio Pellico