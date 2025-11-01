Kto namalował dziesiątki serc na plaży? Wzruszająca dedykacja

Dziesiątki serc narysowanych na włoskiej plaży, Apulia Źródło: Antonio Pellico

Osoby, które w październikowy poranek przyszły na plażę w miasteczku Torre Vado na włoskim półwyspie salentyńskim, odwiedzanym masowo latem przez turystów, zobaczyły niezwykły widok. Na piasku ktoś narysował dziesiątki serc - dużych i małych, jedno przy drugim, aż do samej linii brzegowej.

Z lotu ptaka robiły jeszcze większe wrażenie:

Apulia, Włochy Źródło: Antonio Pellico

Dedykacja ojca dla córki

Ludzie zastanawiali się, komu dedykowane jest to niezwykłe, skrupulatnie wykonane dzieło, którego zdjęcia krążyły na portalach społecznościowych.

Apulia, Włochy Źródło: Antonio Pellico

Dziennik "La Stampa" wyjaśnił, że autorem dzieła, wykonanego nocą, jest pewien ojciec. To prezent dla jego córki, która trafiła do szpitala w związku z poważną operacją oczu.

Źródło: Google Maps

