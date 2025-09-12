Wydadzą rekordowe sumy na obronność. Powodem "sytuacja w Polsce"

Reuten: stanowczość naszej europejskiej odpowiedzi określi, jak jutro Rosja będzie nas traktować Źródło: TVN24

Dania zakupi osiem naziemnych systemów obrony powietrznej dalekiego lub średniego zasięgu od europejskich producentów. Transakcja ma wynieść rekordową kwotę 58 mld koron (7,7 mld euro) – poinformował w piątek rząd w Kopenhadze.

– Sytuacja w Polsce pokazuje nam, że i my musimy wzmocnić nasze zdolności obronne – podkreślił na konferencji prasowej minister obrony Danii Troels Lund Poulsen, odnosząc się do środowego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Duńskie media, pisząc o wydarzeniach w Polsce, zwracały uwagę, że jeden z dronów spadł w województwie warmińsko-mazurskim, zaledwie 300 km od duńskiej wyspy Bornholm.

Rekordowa inwestycja w bezpieczeństwo

Kwota 58 mld koron to rekordowa inwestycja w historii duńskiej obronności, droższa niż zrealizowana już inwestycja w 27 amerykańskich samolotów bojowych F-35. W przypadku broni dalekiego zasięgu zdecydowano się na wybór francusko-włoskich zestawów SAMP/T. Natomiast system średniego zasięgu zostanie wybrany spośród norweskich NASAMS, niemieckich IRIS-T oraz francuskich VL MICA.

Według resortu obrony Danii oczekuje się, że pierwszy system naziemnej obrony powietrznej zostanie oddany do użytku jeszcze w 2025 r., a następnie liczba systemów będzie sukcesywnie zwiększana. Jedną z pierwszych możliwych lokalizacji jest Roskilde na zachód od Kopenhagi.

Dania nie posiadała żadnego systemu obrony powietrznej od 2004 r., przez co była krytykowana przez NATO. Głównodowodzący duńskimi siłami zbrojnymi gen. Michael Hyldgaard przypomniał, że "obrona powietrzna musi być obecna w całej Danii i rozmieszczana wszędzie tam, gdzie jest potrzeba".

Norweski system rakietowy NASAMS Źródło: TOMS KALNINS/EPA/PAP

Broń ma pochodzić wyłącznie z Europy

Rząd w Kopenhadze ostatecznie nie zdecydował się na nabycie amerykańskich systemów rakietowych Patriot, które wcześniej trafiły m.in do. Szwecji czy Polski. Departament Stanu USA pod koniec sierpnia zatwierdził ewentualny zakup Patriotów przez Danię.

Choć minister obrony Lund Poulsen na konferencji prasowej mówił, że o wyborze europejskich producentów zdecydowały "kwestie merytoryczne", to według gazety "Berlingske" wpływ na decyzję miała polityka międzynarodowa.

"Ryzykujemy pogorszeniem już i tak nie najlepszych relacji z prezydentem USA Donaldem Trumpem, zepsutych przez jego żądania przejęcia kontroli nad Grenlandią"– ocenił kopenhaski dziennik.

