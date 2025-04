Nie pomogło 20 milionów dolarów od Muska. Kandydat republikanów przegrał

Liberalna sędzia Susan Crawford wygrała wybory na sędzię stanowego Sądu Najwyższego w Wisconsin Źródło: Reuters

Liberalna sędzia Susan Crawford wygrała wybory na sędzię stanowego Sądu Najwyższego w Wisconsin mimo rekordowej sumy wydanej przez Elona Muska na kampanię jej konserwatywnego konkurenta Brada Schimela. Miliarder i bliski współpracownik Donalda Trumpa wydał na ten cel 20 milionów dolarów.

Po podliczeniu około 75 procent głosów, Crawford, wspierana m.in. przez byłego prezydenta Baracka Obamę prowadziła nad konkurentem przewagą 55-45 procent i według ośrodka analitycznego Decision Desk HQ ma zapewnione zwycięstwo. W listopadowych wyborach prezydenckich Trump wygrał w Wisconsin z przewagą niecałego punktu procentowego.

Wybory na sędziego sądu w Wisconsin były pierwszym ogólnostanowym głosowaniem w tym ważnym wyborczo stanie od czasu wyborów prezydenckich i ściągnęły nadzwyczajną uwagę mediów i polityków. Stało się tak m.in. za sprawą zaangażowania miliardera Elona Muska, który powtórzył swoją strategię z wyborów prezydenckich i oferował wybranym wyborcom swojego kandydata czeki na milion dolarów oraz po 20 dolarów za polecenie głosowania znajomym.

Elon Musk przekazał dwojgu wyborców z Wisconsin czeki o wartości miliona dolarów Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Miliarder wydał na kampanię 20 milionów dolarów, podczas gdy suma wszystkich wydatków kampanijnych przekroczyła 90 milionów, co uczyniło wyścig najdroższymi wyborami sądowymi w historii kraju. Swoje poparcie dla Schimela ogłosił też prezydent Donald Trump.

Jeszcze podczas niedzielnego kampanijnego wiecu w Green Bay Musk przekonywał, że wybory "zadecydują o kursie cywilizacji zachodniej".

Popierany przez Muska i Trumpa Brad Schimel przegrywa wybory w Wisconsin Źródło: Reuters

- Czuję, że to jednak z tych rzeczy, które mogą nie wydawać się, by miały wpłynąć na całe przeznaczenie ludzkości, ale myślę, że właśnie tak będzie - powiedział. Wskazywał przy tym, że stanowy Sąd Najwyższy w Wisconsin ma znaczącą rolę w rysowaniu mapy okręgów wyborczych, co może mieć znaczenie w wyborach do Izby Reprezentantów. W wyniku wyborów liberalni sędziowie utrzymają przewagę w stanowym sądzie.

Jednocześnie w stanowym referendum wyborcy poparli wspieraną przez Muska inicjatywę, by wpisać do stanowej konstytucji wymóg okazywania dowodu tożsamości przy głosowaniu.

Wybory w USA

W innych wtorkowych wyborach kandydaci republikanów wygrali w dwóch wyborach uzupełniających do Izby Reprezentantów na Florydzie, mających wypełnić wakaty po byłym kandydacie na prokuratora generalnego Mattcie Gaetzie i po doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Mike'a Waltza. Kandydaci republikanów - Jimmy Patronis i Randy Fine wygrali swoje wyścigi z przewagą ok. 14 punktów procentowych. Ich przewaga była jednak znacząco mniejsza niż ta, którą zanotowali w listopadzie Gaetz i Waltz, którzy pięć miesięcy wcześniej wygrali 33 i 30 punktami. Nowi kongresmeni-elekci również uzyskali poparcie Trumpa oraz wsparcie grup finansowanych przez Muska.

"OBA MIEJSCA W IZBIE NA FLORYDZIE WYGRALI KANDYDACI REPUBLIKANÓW, Z DUŻĄ PRZEWAGĄ" - obwieścił Trump w swojej sieci społecznościowej Truth Social. "POPARCIE TRUMPA, JAK ZAWSZE, OKAZAŁO SIĘ WIĘKSZE NIŻ SIŁY ZŁA DEMOKRATÓW. GRATULACJE DLA AMERYKI!!!" - dodał.