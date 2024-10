"Doskonale wiadomo, co się stało. Bidzina (Iwaniszwili, założyciel rządzącego Gruzińskiego Marzenia - red.) przeprowadził operację specjalną pod kryptonimem (otrzymanym od) KGB. Doszło do całkowitego sfałszowania wyników wyborów, zagarnęli głosy narodu i przygotowują kraj dla Rosji. Nie uda im się to! Nigdy nie zgodzę się na ten fałsz. Nigdy!" - napisał w mediach społecznościowych lider ugrupowania Lelo dla Gruzji , wchodzącego w skład centrowo-liberalnego bloku Silna Gruzja Mamuka Chazaradze.

Szef opozycyjnej partii Dla Gruzji Giorgi Gacharia oświadczył, że wyniki wyborów nie odzwierciedlają woli narodu. Zaznaczył jednocześnie, że "to nie jest czas, by załamywć ręce". - Musimy wszyscy sięgnąć po mądre formy protestu, którego celem będzie przede wszystkim obrona wyboru naszych obywateli, obrona europejskiej przyszłości naszego kraju, obrona instytucji wyborów jako takiej - oznajmił.

"Wybory zostały skradzione"

Również jeden z liderów Koalicji na rzecz Zmiany Nika Gwaramia oznajmił, że jego blok nie uznaje wyników i oskarżył rządzącą partię Gruzińskie Marzenie o "zamach stanu". - Proceder fałszowania wyborów został rozpracowany, szczegółowe informacje na ten temat opinia publiczna pozna w niedzielę. Wybory zostały skradzione. To przewrót konstytucyjny. Gruzińskie Marzenie jest autorem przewrotu konstytucyjnego i będzie pociągnięte do odpowiedzialności w trybie przewidzianym przez prawodawstwo Gruzji - powiedział Gwaramia.

Ocena międzynarodowych obserwatorów

W czasie niedzielnej konferencji prasowej Pascal Allizard, szef misji obserwacyjnej OBWE /ODIHR, oznajmił, że podczas wyborów parlamentarnych w Gruzji dochodziło do wywierania presji na wyborców, zwłaszcza na pracowników sektora państwowego, co rodzi pytania o możliwość oddawania przez nich głosów bez obaw.

Nie jesteśmy tu po to, by stwierdzić, czy wybory zostały skradzione, lecz po to, by przedstawić nasze wnioski - oświadczyli międzynarodowi obserwatorzy. Przyznali, że przebieg głosowania świadczy o oddalaniu się Gruzji od standardów demokratycznych.