Zwrot w sondażach. Te stany mogą zaważyć na wyniku wyborów prezydenckich w USA

Najnowsze sondaże. Kamala Harris prowadzi w większości kluczowych stanów

Zgodnie z opublikowanym w środę sondażem pracowni YouGov dla gazety "The Economist" w skali całego kraju kandydatka Partii Demokratycznej cieszy się 2-punktową przewagą. Dobre wyniki dają jej też badania Uniwersytetu Quinnipiac z Pensylwanii czy ośrodka Independent Center. Pozytywnie wyglądają też dla niej średnie sondaży ogólnokrajowych obliczone przez "New York Timesa" i portal RealClearPolitics.

Amerykańskie wybory prezydenckie. Głosy elektorów

Ze względu na specyfikę amerykańskiego systemu wyborczego sondaże nie mogą wskazywać tam na pewny wynik wyborów. Nie zawsze bowiem kandydat, który zdobywa większe poparcie społeczne wygrywa. Dzieje się tak, ponieważ wybory prezydenckie w USA są pośrednie, a nie bezpośrednie. Oznacza to, że w każdym stanie wyborcy głosują formalnie na elektorów Partii Demokratycznej, Partii Republikańskiej lub innego kandydata. W każdym stanie partia zdobywa inną liczbę głosów elektorskich i te sumują się w skali kraju (50 stanów i stołeczny Dystrykt Kolumbia) do 538. Większość pozwalająca na zwycięstwo w wyścigu do Białego Domu to 270 głosów Kolegium Elektorów.