"Wyborcy polskiego pochodzenia mają swoje pięć minut" - ocenia NBC News, wskazując na ostatnie zabiegi sztabów Harris i Trumpa. Zaczęło się od debaty z 10 września, kiedy to kandydatka demokratów wyraźnie zaakcentowała kwestię bezpieczeństwa Polski. Debatę zorganizowano w Pensylwanii, stanie uważanym za kluczowy dla wyborów, który może przeważyć ostatecznie szalę zwycięstwa jednego bądź drugiego kandydata. Wykorzystała to Harris. - Dlaczego nie powiesz 800 tysiącom Amerykanów polskiego pochodzenia tu, w Pensylwanii, jak szybko byś oddał (Polskę) za przysługę i za to, co twoim zdaniem jest przyjaźnią z dyktatorem, który zjadłby cię na obiad? - pytała. - pytała Trumpa polityczka.