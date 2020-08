Milicja użyła broni palnej. Łukaszenka o protestujących: ludzie z kryminalną przeszłością, bezrobotni

Ponad 50 osób wymagało pomocy medycznej

Łukaszenka o protestach

Mówiąc o protestach powyborczych oświadczył, że ich uczestnicy to głównie "ludzie z przeszłością kryminalną, dziś bezrobotni". Polecił, by wszyscy obywatele, którzy są dziś bezrobotni, dostali propozycje pracy. Polecił też rządowi, by "podjął wszelkie niezbędne kroki", których wymaga funkcjonowanie gospodarki.

Protesty po sfałszowanych wyborach

W niedzielę, poniedziałek i wtorek wieczorem na Białorusi doszło do protestów przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich. MSW podało, że w niedzielę i poniedziałek zatrzymano ponad 5 tys. osób. Do rozpędzania demonstracji struktury siłowe używały granatów hukowych, gazu łzawiącego oraz broni z gumowymi kulami.

Ponownie uruchomiony internet

Brak internetu spowodował poważne problemy dla firm i instytucji, a także liczne niedogodności dla zwykłych obywateli. Co najmniej 16 firm z Parku Wysokich Technologii, skupiającego firmy IT i Hi-Tech, zwróciło się do kierownictwa parku z apelem, by "wyjaśniło władzom, jakie są możliwe konsekwencje gospodarcze braku internetu". "Każda godzina bez internetu negatywnie wpływa na reputację biznesową zarówno firm, jak i całego kraju" – napisano.