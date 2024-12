Prowadzą, ale "ze świętowaniem muszą poczekać"

W wyborach do parlamentu Rumunii zwyciężyła rządząca Partia Socjaldemokratyczna, pokonując odradzający się, skrajnie prawicowy ruch AUR, kwestionujący prozachodnią orientację kraju - wynika z sondażu exit poll firmy CURS.

W Rumunii odbyły się w niedzielę wybory parlamentarne, w których wybierano 330 posłów i 136 senatorów. To kolejne ważne głosowanie w kraju w ostatnim czasie. W poniedziałek ma zapaść decyzja o unieważnieniu lub zatwierdzeniu wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich, które odbyły się 24 listopada. W pierwszej turze niespodziewanie zwyciężył Calin Georgescu, reprezentant skrajnej prawicy, startujący jako kandydat niezależny.

"Jego nieoczekiwane zwycięstwo zapoczątkowało poparcie dla ultranacjonalistycznych, skrajnie prawicowych partii, z których niektóre mają jawne prorosyjskie sympatie, co według analityków może podważyć poparcie Rumunii dla Ukrainy" - komentuje Reuters.

Sondaż exit poll

Cytowane badanie exit poll publikuje dane z godz. 19 (godz. 18 w Polsce), na dwie godziny przed zakończeniem głosowania i nie dotyczą diaspory. Istnieje zatem ryzyko, że ostateczne wyniki – tak jak stało się to w przypadku pierwszej tury wyborów prezydenckich – mogą się istotnie różnić od badań exit poll. Sondaż przeprowadzony na wyjściu z lokali wyborczych nie uwzględnia diaspory, która głosowała w tych wyborach wyjątkowo aktywnie, co może znacznie wpłynąć na wyniki.

"Socjaldemokraci będą musieli poczekać ze świętowaniem"

Jeśli sondaże exit poll się potwierdzą, prozachodnia koalicja kierowana przez PSD będzie miała wystarczająco dużo mandatów, by utworzyć rząd, chociaż w tym układzie skrajna prawica również stanowiłaby znaczącą siłę w parlamencie - zauważa Reuters.

Reuters dodaje, że utworzenie szerokiej koalicji będzie stanowiło spore wyzwanie zważywszy na rozbieżności ugrupowań co do kroków, potrzebnych do opanowania ogromnego deficytu budżetowego kraju, który obecnie jest najwyższy w UE i wynosi 8 procent PKB.