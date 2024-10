"Straszyli, że mnie pobiją, używali wulgaryzmów, otoczyli mnie"

26 października odbyły się wybory parlamentarne w Gruzji , które według oficjalnych wyników wygrało rządzące Gruzińskie Marzenie, oskarżane o oddalanie kraju od demokratycznych standardów i zbliżanie do Rosji . Liderzy opozycji oraz prezydentka kraju Salome Zurabiszwili oświadczyli, że nie uznają wyników. USA i Unia Europejska wezwały do wszczęcia dochodzenia w sprawie doniesień o naruszeniach prawa w trakcie głosowania

Niezależny dziennikarz: straszyli, że mnie pobiją

Jak relacjonował gruziński dziennikarz Aleksandre Keszelaszwili z niezależnego serwisu Publika, po ogłoszeniu w sobotę wieczorem oficjalnych wyników wiele osób było skonsternowanych. - Wydawało się nam, że te liczby są dziwne. Dopuszczaliśmy do wiadomości, że możliwe, iż kupiono jakieś głosy... Ale widzimy coraz więcej materiałów publikowanych przez obserwatorów. Widzimy coraz więcej informacji o możliwych fałszerstwach - dodał.

Opowiedział, jak w dniu głosowania odwiedził kilka lokali wyborczych w Tbilisi. Przy wejściu do jednego z nich siedzieli mężczyźni w maseczkach medycznych na twarzach. W rękach trzymali telefony i notatnik, obserwowali ludzi i w agresywny sposób zwracali się do przychodzących, mówiąc: "Wiesz, co masz robić".