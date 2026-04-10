Świat

Co wyborcy Orbana myślą o UE? Sondaż przedwyborczy

Węgry. Billboard z napisem "Razem dla wojny" (2025)
Wybory na Węgrzech. J.D Vance w Budapeszcie, udzielił poparcia Viktorowi Orbanowi
Źródło: TVN24
Pomimo antyunijnej retoryki Viktora Orbana większość wyborców jego partii deklaruje zaufanie do Unii Europejskiej i chce pozostania we wspólnocie - wynika z nowego sondażu. Respondentów zapytano też o relacje z innymi krajami, między innymi z Polską i Rosją. Wybory na Węgrzech już w tę niedzielę.

Z badania przeprowadzonego przez think tank Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR) wynika, że 77 procent węgierskich wyborców popiera członkostwo swojego kraju w UE. Trzy czwarte respondentów "ufa" Unii, a 68 procent chce zmiany podejścia do relacji Węgier z UE.

Najwięcej zwolenników zmiany podejścia do Unii jest wśród zwolenników Petera Magyara (91 procent), ale nie brakuje ich też wśród wyborców Fideszu Viktora Orbana (45 procent). Większość wyborców partii obecnego premiera Węgier popiera członkostwo w UE (65 procent) i deklaruje zaufanie do wspólnoty (64 procent). Wyborcy Orbana bardziej sceptycznie podchodzą do przyjęcie euro: tylko 43 procent z nich popiera ten krok - w porównaniu z 66 procentami w całym społeczeństwie.

Sondaż pokazuje "inne Węgry"

Zdaniem autorów sondażu odsłania on "inne Węgry od tych, które Orban sprzedaje Europie i swoim przyjaciołom na całym świecie", co sugeruje, że kolejny rząd będzie miał mandat do przyjęcia "zupełnie innego podejścia" do relacji z UE.

Centralnym filarem przedwyborczego dyskursu Fideszu jest opór wobec rzekomej ingerencji zewnętrznej, zwłaszcza ze strony Brukseli. Obejmuje to sprzeciw wobec unijnej polityki migracyjnej, zastrzeżeń UE wobec standardów praworządności na Węgrzech oraz polityki odchodzenia od rosyjskich surowców energetycznych.

Węgry. Billboard z napisem "Razem dla wojny" (2025)
Źródło: csikiphoto/Shutterstock

"Sondaż pokazuje, że większość Węgrów nie podziela poglądu swojego premiera, który postrzega UE jako wroga, ani nie zgadza się z jego innymi preferencjami i pretensjami" - skomentowali wyniki Piotr Buras i Paweł Zerka, eksperci z ECFR.

Węgrzy wskazali największe problemy w ich kraju

Badanie sugeruje jednak, że to nie UE, ale kwestie wewnętrzne są dla Węgrów kluczowe. Na pytanie o główny powód chęci oddania głosu w nadchodzących wyborach 40 procent wyborców Tiszy Magyara wskazało "pragnienie zmian", zaś 27 procent wyborców Fideszu "pokój i bezpieczeństwo".

Wyborcy Tiszy za największe problemy swojego kraju uznają korupcję i zarządzanie (31 procent), usługi publiczne (18 procent) oraz koszty utrzymania i inflację (17 procent). Wyborcy Fideszu wskazali bezpieczeństwo energetyczne (22 procent) oraz koszty utrzymania i inflację (20 procent).

Billboard wyborczy z hasłem kampanii Fideszu: "Oni stanowią ryzyko - Fidesz to bezpieczny wybór"
Źródło: arpasi.bence/Shutterstock

Jeśli chodzi o podejście do Ukrainy, wyborcy Tiszy postrzegają sąsiada przede wszystkim jako "partnera" Węgier, ale ze zwolennikami Fideszu podzielają sceptycyzm co do przyszłej pomocy finansowej dla Kijowa i starań Ukrainy o przystąpienie do UE. Większość wyborców Fideszu sprzeciwia się dalszemu wsparciu finansowemu dla Ukrainy (85 procent), a wyborcy Tiszy są podzieleni: 45 procent z nich sprzeciwia się wsparciu finansowemu dla Kijowa, przeciwnego zdania jest 48 procent.

Podejście do Polski i Rosji

Wyborców partii Magyara i Orbana różni też podejście do relacji z członkami UE. "Zwolennicy Magyara opowiadają się za zacieśnieniem relacji z Niemcami, Austrią i Polską. Nie jest zaskoczeniem, że zwolennicy Orbana wskazują głównie Słowację Roberta Fico jako kraj, z którym Węgry powinny budować sojusze" - czytamy na stronie ECFR.

Zwolenników Fideszu i Tiszy odróżnia też stosunek do Rosji. Tylko 6 procent wyborców obecnej partii rządzącej postrzega Moskwę jako przeciwnika. Wśród wyborców Tiszy odsetek ten wynosi 40 procent.

Autorzy sondażu odnotowali, że choć w przypadku zwycięstwa Tiszy można oczekiwać, że Budapeszt będzie wykazywał większą gotowość do współpracy z Brukselą, to jednak istnieją granice tego, na ile Węgry mogą stać się konstruktywnym partnerem, zwłaszcza w kwestii Ukrainy. "Partnerzy Węgier w UE powinni zachować ostrożność i nie oczekiwać całkowitej zmiany kursu w polityce zagranicznej" - oceniają autorzy badania. "Stare nawyki mogą być trudne do przełamania, jeśli chodzi o udział Węgier w finansowaniu Kijowa lub poparcie dla członkostwa Ukrainy w UE" - dodają.

W opinii autorów badania zmiana rządu w Budapeszcie oznaczałaby w pierwszej kolejności konieczność uporządkowania sytuacji wewnętrznej "po 16 latach nieudanej 'Orbanomiki', korupcji i zawłaszczania państwa". Badacze ECFR stwierdzają, że europejscy przywódcy "powinni współpracować z nowym rządem, aby ustalić, co powinna oznaczać nowa normalność i gdzie leżą jej granice".

Sondaż przeprowadzono w dniach 26 marca - 1 kwietnia na próbie 1001 dorosłych obywateli Węgier.

"To zaczyna pachnieć czymś kompletnie nieprzewidywalnym"

"To zaczyna pachnieć czymś kompletnie nieprzewidywalnym"

Orban do Tuska o "jedynym wyjściu" dla Europy. Przytakuje mu człowiek Putina

Orban do Tuska o "jedynym wyjściu" dla Europy. Przytakuje mu człowiek Putina

Redagowała Anna Zaleska

Źródło: The Guardian, ECFR, PAP

Źródło zdjęcia głównego: csikiphoto/Shutterstock

WęgrySondażeViktor OrbanPeter Magyar
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Warszawa. Widok na centrum miasta
Tego nie było od 18 lat. "Eksplozja popytu"
BIZNES
Mężczyzna w Karaczi czyta doniesienia o zawieszeniu broni w konflikcie między USA, Izraelem a Iranem, wynegocjowanego przy mediacji Pakistanu
Strefa "odcięta od świata". Takich negocjacji "nie było od lat"
Świat
pap_20240611_2RO
Zełenski o nowej dostawie pocisków
Świat
Balony przy Jeziorze Kruklin
Balony nad Polską. Policja dostaje wiele zgłoszeń
Olsztyn
Kobietę ujęli ratownicy medyczni
Jechała zygzakiem, zatrzymała ją załoga karetki
Katowice
Teheran, Iran. Wojna z USA i Izraelem
Kolejny cios na rynku ropy
BIZNES
imageTitle
Najgłośniejsza afera kolarska w tym roku zakończona
EUROSPORT
Przymrozki
Mroźna noc. Powyżej zera tylko w dwóch miejscach
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący zespołu ds. Funduszu Kościelnego
Co zostało z obietnicy likwidacji Funduszu Kościelnego?
Sebastian Klauziński, Olga Orzechowska
Radosław Sikorski
Zamknięte spotkanie światowych liderów. Sikorski na liście zaproszonych
Świat
imageTitle
Zgrzyt w Barcelonie. "Lewandowski zawiedziony"
EUROSPORT
Pożar na S8
Pożar na S8. Zapalił się samochód osobowy
Łódź
Apel Pamięci przed Pałacem Prezydenckim
Na Powązkach i na Placu Piłsudskiego. Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej
WARSZAWA
Przerobiony paszport
Przerobiła paszport matki, by dostać się do aresztu
Trójmiasto
szubimage-10d58874-1012-439b-b63e-75d606571310
"Fenomenalny". Nastoletni Polak zakończył mecz jak wielki mistrz
EUROSPORT
Krystian Markiewicz
Markiewicz o rozmowie z prezesem TK
Polska
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Tysiące strajkujących, setki odwołanych lotów
BIZNES
Do katastrofy pod Smoleńskiem doszło 10 kwietnia 2010 roku
Katastrofa prezydenckiego tupolewa. 16 lat od tragedii
Polska
Kierowca zostawił auto i uciekł
Zostawił auto na torach i uciekł
Wrocław
Załoga kapsuły Orion w drodze powrotnej na Ziemię
Załoga Artemis II coraz bliżej domu. Plan historycznego powrotu
METEO
Donald Trump
Trump grzmi. "Nie taka jest nasza umowa"
BIZNES
Mieszkanka Piaseczna straciła ponad 25 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Była pewna, że bierze udział w operacji specjalnej
WARSZAWA
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto Plus
BIZNES
Tucker Carlson, Donald Trump i Tulsi Gabbard podczas wiecu w Georgii (2024)
Wpływowe postaci MAGA odwracają się od Trumpa. Prezydent reaguje
Świat
Viktor Orban podczas wiecu w Debreczynie
Trump apeluje do Węgrów, Orban straszy Ukrainą, Zełenski na Zakarpaciu
WYBORY NA WĘGRZECH
imageTitle
Media: Eddy Merckx trafił do szpitala
EUROSPORT
shutterstock_2084990986
Dwa lata więzienia za "okazjonalną" kradzież jajka Faberge
Świat
imageTitle
Przyjaźni się ze Świątek i komentuje jej nieobecność
EUROSPORT
Oblodzenie, przymrozki
IMGW ostrzega. Niebezpieczny poranek w większości kraju
METEO
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Duża zmiana. Ceny paliw dziś
BIZNES

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica