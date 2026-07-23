Świat Zbliżają się wybory w Berlinie. AfD prowadzi w sondażach Oprac. Adrian Wróbel |

Skrajna prawica może przejąć władzę w Saksonii-Anhalt. Rekordowe poparcie dla AfD Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jacob Schröter/dpa/PAP/EPA

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Z opublikowanego w czwartek badania instytutu Insa wynika, że AfD może liczyć w niemieckiej stolicy na 19 procent poparcia. Kolejne miejsca zajmują chadeckie CDU i Zieloni, które uzyskały po 18 procent.

Następna jest w Berlinie Lewica z wynikiem 16 procent, popularna szczególnie we wschodniej części miasta. Próg pięciu procent przekracza jeszcze socjaldemokratyczne SPD z poparciem na poziomie 13 procent.

Rosnące poparcie dla AfD

AfD w ostatnich miesiącach zyskuje tam na popularności. Rok temu w wakacje ugrupowanie mogło liczyć, zgodnie z badaniami, na około 15 procent głosów wyborców ze stolicy. W tym roku partia ta po raz pierwszy jest samodzielnym liderem sondaży.

Obecnie w mieście rządzi koalicja CDU/SPD. 11 lipca reprezentujący chadeków burmistrz Kai Wegner zrezygnował z ubiegania się we wrześniu o reelekcję. To konsekwencja ujawnienia przez media, że polityk kłamał na temat swoich działań w trakcie styczniowego blackoutu na południu miasta.

Wybory w Berlinie odbędą się 20 września. W tym samym dniu głosować będą także mieszkańcy Meklemburgii-Pomorza Przedniego, a dwa tygodnie wcześniej Saksonii-Anhaltu. W obu tych landach AfD jest zdecydowanym liderem sondaży i liczy już we wrześniu na pierwsze w swojej historii przejęcie władzy na poziomie kraju związkowego.