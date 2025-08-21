Logo strona główna
PODSUMOWANIE

"Wróg przeprowadził kombinowany atak". Tragiczna noc we Lwowie, alarmy w całej Ukrainie

Atak na Lwów
Atak Rosjan na Ukrainę. Naloty między innymi na Kijów i Lwów
Źródło: TVN24, Reuters
Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 1274 dni temu. W nocy ze środy na czwartek, w wyniku zmasowanego ataku na Lwów, dokonanego przy pomocy dronów i rakiet manewrujących, zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Rosja przypuściła naloty także na inne części Ukrainy. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby wokół wojny w Ukrainie.

> W nocy ze środy na czwartek we Lwowie rosyjskie wojska przeprowadziły atak z użyciem dronów Shahed i rakiet. Maksym Kozycki, szef władz wojskowych obwodu, poinformował, że według wstępnych danych w wyniku zmasowanego ataku jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne.

> O nalocie, podając kolejne szczegóły, informował też mer Lwowa Andrij Sadowy na Telegramie. "Głośna noc we Lwowie. Wróg przeprowadził kombinowany atak z użyciem shahedów i pocisków rakietowych. Ponownie, tak jak miesiąc temu, uderzył w ulicę Ołeny Stepaniwny. Według wstępnych (danych), są ranni. Fala uderzeniowa uszkodziła dziesiątki domów - okna i dachy. Wszystkie służby pracują na miejscu" - przekazał.

Atak rosyjskich sił na Lwów
Atak rosyjskich sił na Lwów
Źródło: Stringer / Reuters / Forum

> Ukraińska Pravda podała, że rosyjskie wojsko zaatakowało dronami także kilka innych regionów Ukrainy, w tym obwód dniepropietrowski czy charkowski. W Mukaczewie na Zakarpaciu celem stała się siedziba jednego z przedsiębiorstw. Do szpitala trafiło 12 rannych. Szef zaporoskiej obwodowej administracji wojskowej Iwan Fedorow podał, że łącznie w regionie odnotowano dwa ataki, w wyniku których uszkodzona została część obiektów infrastruktury przemysłowej.

> Ukraińska Pravda poinformowała też, że Rosja wysłała myśliwiec MiG-31K, przenoszący pocisk hipersoniczny Kindżał. W całym kraju ogłoszono alarmy. W Kijowie - jak przekazał Witalij Kliczko - działały siły obrony przeciwlotniczej. Zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach.

> Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w czwartek nad ranem o "aktywności" rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, związanej z uderzeniami na Ukrainę. "Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy.

Myśliwiec MiG-31K z podwieszonym pociskiem Kindżał (zdjęcie ilustracyjne)
Myśliwiec MiG-31K z podwieszonym pociskiem Kindżał (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock

> Kreml popiera gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale udzielone przez Rosję, Chiny i państwa zachodnie. Kijów musi zrezygnować ze starań o wejście do NATO - oświadczył na konferencji prasowej w Moskwie rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

> Znając historię Estonii i Rosję, to można ją powstrzymać jedynie siłą i jednością, a do tego potrzebna jest Wielka Brytania, Francja, wszyscy w Europie i z różnych części świata, także Estonia – powiedział szef estońskiego rządu Kristen Michal.

Rubio i Ławrow na szczycie ASEAN
Rubio i Ławrow na szczycie ASEAN
Źródło: PAP/EPA/FAZRY ISMAIL

> Ukraiński atak dronów spowodował przerwy w dostawach prądu na obszarach obwodu zaporoskiego, znajdujących się pod kontrolą Rosji - poinformował przydzielony z Moskwy gubernator.

> "NATO-light"- tak Bloomberg nazwał przedstawioną przez premier Włoch Giorgię Meloni propozycję gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy według modelu artykułu 5. Sojuszu Północnoatlantyckiego. Plan ten według nieoficjalnych doniesień przewiduje udzielenie szybkiego wsparcia Ukrainie w razie ponownego ataku ze strony Rosji.

> Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że w nocy z wtorku na środę obrona powietrzna zniszczyła jedną rakietę balistyczną Iskander-M, 62 drony Shahed oraz drony-wabiki. Rosja wystrzeliła łącznie w kierunku Ukrainy 93 drony uderzeniowe i dwie rakiety Iskander-M. Odnotowano trafienia pocisków i dronów w 20 lokalizacjach na północy i wschodzie kraju - podano w komunikacie.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty, akr/lulu

Źródło: PAP, Ukraińska Pravda, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Stringer / Reuters / Forum

UkrainaRosjaWojna w UkrainieAtak Rosji na Ukrainę
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica