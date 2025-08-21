"Wróg przeprowadził kombinowany atak". Tragiczna noc we Lwowie, alarmy w całej Ukrainie

Atak Rosjan na Ukrainę. Naloty między innymi na Kijów i Lwów Źródło: TVN24, Reuters

> W nocy ze środy na czwartek we Lwowie rosyjskie wojska przeprowadziły atak z użyciem dronów Shahed i rakiet. Maksym Kozycki, szef władz wojskowych obwodu, poinformował, że według wstępnych danych w wyniku zmasowanego ataku jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne.

> O nalocie, podając kolejne szczegóły, informował też mer Lwowa Andrij Sadowy na Telegramie. "Głośna noc we Lwowie. Wróg przeprowadził kombinowany atak z użyciem shahedów i pocisków rakietowych. Ponownie, tak jak miesiąc temu, uderzył w ulicę Ołeny Stepaniwny. Według wstępnych (danych), są ranni. Fala uderzeniowa uszkodziła dziesiątki domów - okna i dachy. Wszystkie służby pracują na miejscu" - przekazał.

Atak rosyjskich sił na Lwów Źródło: Stringer / Reuters / Forum

> Ukraińska Pravda podała, że rosyjskie wojsko zaatakowało dronami także kilka innych regionów Ukrainy, w tym obwód dniepropietrowski czy charkowski. W Mukaczewie na Zakarpaciu celem stała się siedziba jednego z przedsiębiorstw. Do szpitala trafiło 12 rannych. Szef zaporoskiej obwodowej administracji wojskowej Iwan Fedorow podał, że łącznie w regionie odnotowano dwa ataki, w wyniku których uszkodzona została część obiektów infrastruktury przemysłowej.

> Ukraińska Pravda poinformowała też, że Rosja wysłała myśliwiec MiG-31K, przenoszący pocisk hipersoniczny Kindżał. W całym kraju ogłoszono alarmy. W Kijowie - jak przekazał Witalij Kliczko - działały siły obrony przeciwlotniczej. Zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach.

> Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w czwartek nad ranem o "aktywności" rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, związanej z uderzeniami na Ukrainę. "Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy.

Myśliwiec MiG-31K z podwieszonym pociskiem Kindżał (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

> Kreml popiera gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale udzielone przez Rosję, Chiny i państwa zachodnie. Kijów musi zrezygnować ze starań o wejście do NATO - oświadczył na konferencji prasowej w Moskwie rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

> Znając historię Estonii i Rosję, to można ją powstrzymać jedynie siłą i jednością, a do tego potrzebna jest Wielka Brytania, Francja, wszyscy w Europie i z różnych części świata, także Estonia – powiedział szef estońskiego rządu Kristen Michal.

Rubio i Ławrow na szczycie ASEAN Źródło: PAP/EPA/FAZRY ISMAIL

> Ukraiński atak dronów spowodował przerwy w dostawach prądu na obszarach obwodu zaporoskiego, znajdujących się pod kontrolą Rosji - poinformował przydzielony z Moskwy gubernator.

> "NATO-light"- tak Bloomberg nazwał przedstawioną przez premier Włoch Giorgię Meloni propozycję gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy według modelu artykułu 5. Sojuszu Północnoatlantyckiego. Plan ten według nieoficjalnych doniesień przewiduje udzielenie szybkiego wsparcia Ukrainie w razie ponownego ataku ze strony Rosji.

> Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że w nocy z wtorku na środę obrona powietrzna zniszczyła jedną rakietę balistyczną Iskander-M, 62 drony Shahed oraz drony-wabiki. Rosja wystrzeliła łącznie w kierunku Ukrainy 93 drony uderzeniowe i dwie rakiety Iskander-M. Odnotowano trafienia pocisków i dronów w 20 lokalizacjach na północy i wschodzie kraju - podano w komunikacie.

