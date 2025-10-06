Logo strona główna
Świat

Wołodymyr Zełenski: Władimir Putin śmieje się z Zachodu

Wołodymyr Zełenski
Rosyjskie uderzenia na Ukrainę
Źródło: TVN24
Prezydent Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ostrzega, że celem Rosji przed nadchodzącą zimą jest zniszczenie ukraińskiej infrastruktury cywilnej. Ocenił też, że nie ma odpowiedniej reakcji świata na ostatnie ataki Moskwy. "Dlatego Putin to robi, po prostu się śmieje z Zachodu" - komentował.

Prezydent Ukrainy przekazał w niedzielę, że celem Rosji jest zniszczenie ukraińskiej infrastruktury cywilnej przed zimą. "To energetyka, przedsiębiorstwa cywilne, magazyny, i to właśnie magazyny z towarami cywilnymi, a także nasza logistyka - logistyka na kolei, to, co zapewnia normalne życie społeczeństwa i gospodarkę. Uszkodzone są również dziesiątki zwykłych budynków mieszkalnych" - wymieniał.

Zełenski przypomniał, że w wyniku rosyjskiego ataku przeprowadzonego w niedzielę, są ofiary śmiertelne. W obwodzie lwowskim zginęły cztery osoby, w tym jedno dziecko. W Zaporożu jedna osoba zginęła, 18 zostało rannych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zaporoże (05.10.2025)
"Zaatakowali wszystko, co zapewnia ludziom normalne życie"
Wymiana jeńców wojennych. Ukraińcy wrócili do domu
Wrócili z rosyjskiej niewoli. "Koszmar. Chłopcy wokół mnie umierali"
Polskie myśliwce
Sojusznicze myśliwce na polskim niebie
Polska

Zełenski: brak mocnej reakcji świata

"Niestety, nie ma godnej, mocnej reakcji świata na to wszystko, co się dzieje. Na ciągłe zwiększanie się skali i bezczelności ataków. Dlatego Putin to robi, po prostu się śmieje z Zachodu, z tego milczenia i braku silnych działań w odpowiedzi" - ocenił Zełenski.

Przypomniał, że Rosja odrzuciła wszystkie propozycje zatrzymania wojny, wstrzymania ataków i ocenił, że otwarcie próbuje zniszczyć ukraińską infrastrukturę cywilną. "A teraz, przed zimą będzie niszczyć infrastrukturę gazową i przesyłową energii elektrycznej. Zero realnej reakcji świata. Będziemy walczyć, aby świat w końcu nie milczał i aby Rosja poczuła odpowiedź" - zapewnił Zełenski.

Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski
Źródło: THOMAS TRAASDAHL/PAP/EPA

Rosyjskie ataki na Ukrainę

Siły powietrzne przekazały w niedzielę, że Rosja atakowała Ukrainę w nocy z soboty na niedzielę, używając 496 dronów bojowych i 53 rakiet manewrujących. Obrona przeciwlotnicza zniszczyła 478 z nich.

Putin: to doprowadzi do zniszczenia relacji Rosji z USA
Dowiedz się więcej:

Putin: to doprowadzi do zniszczenia relacji Rosji z USA

Atak rosyjski objął obwody: lwowski, iwano-frankowski, zaporoski, czernihowski, sumski, charkowski, chersoński, odeski i kirowohradzki.

Wcześniej w niedzielę ministerstwo energetyki Ukrainy podało, że w nocy Rosja przeprowadziła ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, w wyniku czego znaczna liczba odbiorców została pozbawiona prądu w obwodach zaporoskim, sumskim i czernihowskim.

Tak Chiny pomagają Rosji. Ustalenia wywiadu
Dowiedz się więcej:

Tak Chiny pomagają Rosji. Ustalenia wywiadu

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: THOMAS TRAASDAHL/PAP/EPA

