Świat Białoruś znów "wciągana w wojnę"? Ostrzeżenie Zełenskiego

Rosja znów chce wciągnąć Białoruś do wojny?

"Według danych wywiadu na pograniczu Białorusi trwają prace związane z rozbudową dróg prowadzących na terytorium Ukrainy oraz przygotowywaniem stanowisk artyleryjskich. Uważamy, że Rosja po raz kolejny będzie próbowała wciągnąć Białoruś w swoją wojnę" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Dodał, że zaobserwowano próby przegrupowania sił przez rosyjski kontyngent, najprawdopodobniej w celu uzupełnienia braków kadrowych. "W związku z tym staje się coraz bardziej oczywiste, dlaczego na terytorium Białorusi wzrosła aktywność sił zbrojnych" – uważa prezydent.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rosjanie zaatakowali. Wśród zabitych jest dziecko

Zełenski zwraca się do Mińska. Przypomina Wenezuelę

Zełenski zlecił również przekazanie poprzez odpowiednie kanały łączności władzom Białorusi, że Ukraina jest gotowa bronić swojej ziemi i niepodległości. "Charakter i konsekwencje ostatnich wydarzeń w Wenezueli powinny powstrzymać władze Białorusi przed popełnieniem błędów" - oświadczył Zełenski, mając zapewne na myśli pojmanie w styczniu przez siły USA przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro.

Prezydent podkreślił, że w kwietniu utrzymuje się wysokie tempo likwidacji sił i środków armii rosyjskiej. "Rosjanom nie udaje się przejąć inicjatywy na froncie, co jest bardzo ważne" - zauważył Zełenski.

Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka Źródło: PAP/EPA/MAXIM SHEMETOV/POOL

"Prowokacje ze strony Białorusi będą błędem Łukaszenki"

Szef ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) Andrij Kowałenko przekazał w piątek, że przed podjęciem prób ofensywy na wschodzie i południu Ukrainy Rosja poleciła Białorusi utrzymywać Siły Zbrojne Ukrainy "w napięciu". "W każdym razie prowokacje ze strony Białorusi będą błędem (Alaksandra) Łukaszenki i jego reżimu" - ostrzegł Kowałenko.

Zełenski podpisał w lutym dekret wprowadzający w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony o nałożeniu sankcji na przywódcę Białorusi. Prezydent przypomniał, że w drugiej połowie 2025 r. Rosja rozmieściła na terytorium Białorusi system przekaźników do sterowania dronami uderzeniowymi, co zwiększyło możliwości rosyjskiej armii w zakresie ataków na północne obwody Ukrainy - od kijowskiego po wołyński.

Według Zełenskiego Łukaszenka nie tylko udostępnił Rosji terytorium Białorusi dla systemu rakietowego średniego zasięgu Oriesznik, ale białoruskie przedsiębiorstwa dostarczały Rosji kluczowe komponenty do tej broni.

