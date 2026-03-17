Wojskowi z USA zgubili tajne mapy w pociągu w Polsce. W tle libacja

Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby na spotkaniu ministrów obrony NATO Źródło: Reuters

Jak podał w poniedziałek portal Military Times, ustalenia te zostały zawarte w nowym raporcie inspektora generalnego Pentagonu. Powstał on na podstawie anonimowych donosów na generała Antonio Aguto, który przeszedł w stan spoczynku w sierpniu 2024 roku. Niepokojące informacje dotyczyły wizyty generała w Kijowie w maju 2024 roku, kiedy pełnił jeszcze rolę dowódcy zespołu SAG-U, jednostki koordynującej wsparcie dla Ukrainy.

Według raportu podczas jednej z kolacji dowódca wypił dwie półlitrowe butelki gruzińskiej czaczy o zawartości 40-50 proc. alkoholu i był nietrzeźwy jeszcze następnego dnia, podczas spotkań służbowych, w tym z ówczesnym sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Raport ujawnił, że w tym stanie dowódca upadł na ziemię co najmniej trzy razy, nabawiając się wstrząsu mózgu.

Tajne mapy zgubione w pociągu w Polsce

Co więcej, podczas powrotu z Kijowa do bazy w niemieckim Wiesbaden, gdzie mieściła się siedziba SAG-U, zespół generała zostawił w pociągu w Polsce zapakowane w cylindryczne opakowanie wojskowe mapy opatrzone klauzulą "tajne". Mapy zostały odnalezione dzień później, najwyraźniej nietknięte.

Choć to nie on osobiście zostawił mapy, gen. Aguto wziął na siebie odpowiedzialność za zdarzenie. Miał też tłumaczyć, że otrzymał ustną zgodę od dowódcy US Army Europe na wypicie więcej niż przepisowych dwóch porcji alkoholu ze względu na "kulturowe znaczenie" picia alkoholu podczas uroczystych kolacji.

Jednostka kierowana przez generała od czasu jej założenia w 2022 r. odgrywała czołową rolę w dostarczaniu i koordynacji dostaw sprzętu na Ukrainę. W wyniku decyzji szczytu NATO w Waszyngtonie z 2024 roku rola ta została przekazana Sojuszowi.

Opracował Mikołaj Stępień /lulu