Świat

Wojsko USA "powinno być w Ukrainie". "Ramię w ramię z Europą"

19
PACEK NOWAKOWSKI
Stany Zjednoczone powinny, ramię w ramię z żołnierzami wojsk europejskich, być w Ukrainie - ocenił w "Faktach po Faktach" generał Bogusław Pacek. W TVN24 szansę na obecność wojsk NATO w Ukrainie komentował również były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii Jerzy Nowakowski.

Amerykańsko-europejsko-ukraińska komisja ma sformułować propozycję dotyczącą gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy - podał we wtorek serwis Axios. Na jej czele ma stać sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Jak przekazał tego samego dnia Biały Dom, USA nie wyślą amerykańskich żołnierzy do Ukrainy. Jednocześnie europejski urzędnik przekazał Axiosowi, że Trump zgodził się z europejskimi przywódcami na współpracę w zakresie gwarancji bezpieczeństwa na wzór artykułu 5. NATO. Jeśli chodzi o rolę USA, "nie był precyzyjny".

Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim

O tym, jak powinny wyglądać gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, mówili w "Faktach po Faktach" w TVN24 Jerzy Nowakowski, były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii, dyrektor Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych i generał Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. 

- Trudno mówić o gwarancjach skutecznych, realnych bez udziału Stanów Zjednoczonych. Razem jesteśmy w NATO, razem byliśmy w Iraku, razem byliśmy w Afganistanie. To nie był ani interes Polski, ani Niemiec, ani Francji. Razem powinniśmy zabezpieczać wszystkie te działania, które dzisiaj stoją przed NATO, przed państwami zachodnimi - ocenił Pacek.

Jerzy Nowakowski i Bogusław Pacek 
Jerzy Nowakowski i Bogusław Pacek 
Źródło: TVN24

Wojsko USA "powinno być w Ukrainie"

Dyrektor Muzeum Wojska Polskie stwierdził, że "wyobraża sobie udział samych państw europejskich" w ramach gwarancji bezpieczeństwa, ale zastrzegł, że to nie będzie łatwe.

- Stany Zjednoczone powinny, ramię w ramię z żołnierzami wojsk europejskich, być w Ukrainie - podkreślił Pacek

Z kolei Jerzy Nowakowski odniósł się do oświadczenia rosyjskiego MSZ, które poinformowało, że sprzeciwia się jakimkolwiek scenariuszom, w ramach których w Ukrainie zostaną rozmieszczone wojska NATO. W ocenie byłego ambasadora Kijów nie otrzyma również wsparcia armii państw europejskich, w tym Francji i Niemiec. - Znamy deklarację Władimira Putina - zauważył.

- Pojawiły się propozycje, żeby tam były wojska australijskie - dodał Nowakowski.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

