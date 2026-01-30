Logo strona główna
Świat

Zaobserwowali "przeorientowanie rosyjskiej armii"

26128033
Trudna sytuacja w Kijowie. Brakuje ogrzewania, prądu, wody
Źródło: TVN24
Ukraina zaobserwowała zmianę celu rosyjskich ataków. Wcześniej na Władimira Putina miał naciskać Donald Trump, a przywódca Rosji miał przystać na jego prośbę. Trudno jednak mówić o sukcesie, bo - jak podkreśla Wołodymyr Zełenski - rosyjskie drony wciąż są wysyłane do akcji, by uderzać w miasta.

"Minionej nocy nie było uderzeń w obiekty energetyczne, jednak jeszcze wczoraj w ciągu dnia doszło do trafień właśnie w infrastrukturę energetyczną w kilku regionach" – napisał Wołodymyr Zełenski na portalu X. Jak zaznaczył, "obecnie odnotowujemy przeorientowanie rosyjskiej armii na uderzenia w logistykę".

Trump chwali się sukcesem

Była to pierwsza noc po czwartkowej rozmowie prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimirem Putinem. Trump poinformował, że poprosił Putina o wstrzymanie na tydzień bombardowania Kijowa i innych ukraińskich miast w związku z falą zimna.

Putin miał zgodzić się na tę prośbę. - Zgodził się to zrobić. I muszę wam powiedzieć, że to było bardzo miłe. Wiele osób mówiło: "Nie marnuj telefonu. Nie dostaniesz tego". A on to zrobił i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to zrobił - ogłosił Trump.

Kreml ma swoją wersję

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził w piątek, że Putin otrzymał osobistą prośbę Trumpa. W jego ocenie brzmiała jednak inaczej. Jak powiedział, dotyczyła "wstrzymania ataków na Kijów do 1 lutego, aby stworzyć sprzyjające warunki do negocjacji pokojowych". Pieskow odmówił jednak odpowiedzi, jakie było stanowisko przywódcy Rosji.

Trump twierdzi, że "Putin się zgodził". Zełenski reaguje
Trump twierdzi, że "Putin się zgodził". Zełenski reaguje

Rosja nie przerywa ataków

Prezydent Zełenski podkreślił, że Rosjanie nadal atakują jego kraj, zmieniły się jedynie ich cele. Jak napisał, rosyjskie drony wciąż prowadzą ataki na "zwykłą zabudowę w miastach".

W piątek rano siły zbrojne poinformowały o zestrzeleniu 80 dronów wysłanych w nocy na Ukrainę z Rosji oraz okupowanego przez Rosję obwodu donieckiego. "Atak powietrzny odpierany był przez lotnictwo, rakietowe wojska przeciwlotnicze, pododdziały walki radioelektronicznej, jednostki systemów bezzałogowych oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obrony Ukrainy" - czytamy w oświadczeniu.

"25 dronów oraz jedna rakieta balistyczna Iskander-M trafiły w 15 celów" - podał Sztab Generalny.

Zełenski sprecyzował, że trafione Iskanderem zostały magazyny cywilnej produkcji w Charkowie, należące do amerykańskiej firmy Philip Morris Ukraine. Ponadto Rosjanie wysłali drony na obwód dnipropietrowski oraz doniecki.

Ukraina bez ogrzewania w środku zimy

Infrastruktura energetyczna Ukrainy stała się w ostatnim czasie szczególnym celem ataków rosyjskich. Tylko w nocy z piątku 23 stycznia na sobotę 24 stycznia Rosja uderzyła w Ukrainę za pomocą 396 środków ataku powietrznego - podały ukraińskie siły powietrzne.

"To lodowe zabójstwo, które przygotował Putin"
"To lodowe zabójstwo, które przygotował Putin"

Polska

W Kijowie prawie sześć tysięcy budynków mieszkalnych zostało pozbawionych ogrzewania. Setki tysięcy odbiorców pozostało bez prądu w obwodzie czernihowskim. 14 stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wyjątkowy w energetyce.

Polskie organizacje pozarządowe ogłosiły zbiórkę pieniędzy na generatory prądotwórcze dla Ukrainy. W poniedziałek do Kijowa dostarczono pierwszą partię zakupionych urządzeń.

OGLĄDAJ: "Czasami bywa tak, że większym grzechem jest niezabicie kogoś"
pc

"Czasami bywa tak, że większym grzechem jest niezabicie kogoś"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk/ads, lulu

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiUSAWładimir PutinRosjaDonald Trump
