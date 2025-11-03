Rosja nie ma kontroli "nad żadną częścią Pokrowska". Ale trwają "ataki w małych grupach"

W rejonie Pokrowska toczą się zacięte walki Źródło: TVN24, Reuters

"Najeźdźca kontynuuje ataki w małych grupach złożonych z maksymalnie pięciu żołnierzy bez użycia wozów bojowych" - oznajmiła w poniedziałek w mediach społecznościowych wojskowa grupa operacyjna, odpowiedzialna za wschodnią linię frontu.

Zaprzeczyła tak poniedziałkowym twierdzeniom Moskwy, że jej żołnierze uczynili postęp w tym mieście. Ukraińska armia podkreśliła, że wróg nie kontroluje w pełni żadnej z części Pokrowska.

Miasto Pokrowsk w obwodzie donieckim pozostaje ostatnią przeszkodą dla sił rosyjskich na drodze do stworzenia przyczółka w celu przejęcia kluczowych miejscowości w kontrolowanej przez Ukrainę części Donbasu - Słowiańska i Kramatorska - komentował wcześniej niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii.

Serwis przypomniał, że walki o Pokrowsk rozpoczęły się jeszcze w sierpniu 2024 roku, ale żołnierze rosyjscy byli w stanie zbliżyć się do miasta dopiero po prawie roku, pod koniec lipca 2025 roku. Agencja Reutera z kolei zaznaczyła, że w tym mieście znajduje się transportowy i logistyczny hub, na którym zależy Rosji.

