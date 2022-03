Rosyjski żołnierz dzwoni do dziewczyny. "Tu była apokalipsa, siedemset naszych trupów, wszystkie rozerwane"

Ukraińskie służby przechwyciły rozmowę rosyjskiego żołnierza, który z Ukrainy zadzwonił do swojej dziewczyny. Mężczyzna mówił między innymi o siedmiuset zabitych Rosjanach, nieudanej ewakuacji oraz że okupanci ukrywają się w zrujnowanej szkole i szabrują sklepy.

Nagranie opublikował Anton Heraszczenko, były minister spraw wewnętrznych Ukrainy oraz aktualny doradca rządowy. Wcześniej Heraszczenko opublikował między innymi listę wziętych do niewoli rosyjskich żołnierzy wraz z deklaracją, że zostaną oni oddani swoim matkom – pod warunkiem że te przyjadą po nich do Kijowa.

"Tu była apokalipsa"

- Znaleźli nowy młot pneumatyczny. Kosztuje 100 tysięcy. Wyjmiemy go, jeśli się uda – mówił.

Wiadomości rosyjskich żołnierzy

Nagranie opublikowane przez Heraszczenkę po raz kolejny wskazuje, że rosyjskie wojsko ponosi znacznie większe straty, niż spodziewali się tego okupanci, a żołnierze są źle przygotowani do inwazji i zostali wysłani do Ukrainy pod pozorem pokojowej misji lub ćwiczeń.

28 lutego podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ przedstawiciel Ukrainy Serhij Kysłyca odczytał treść wiadomości, które jeden z rosyjskich żołnierzy miał wysyłać do swojej matki, niedługo przed tym, jak zginął. "Tu trwa prawdziwa wojna. Boję się. Bombardujemy całe miasta, strzelamy nawet do cywilów. Powiedziano nam, że nas powitają, a oni rzucają się pod koła naszych pojazdów wojskowych" - cytował ukraiński ambasador. W internecie krążą wiadomości, które Rosjanie wysyłają do swoich najbliższych. Żołnierze przekonują, że mieli zostać wysłani na ćwiczenia, a zamiast tego trafili na front.