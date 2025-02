Na zajętych terenach "zakazano sprzedaży leków ratujących życie" tym, którzy nie przyjęli rosyjskiego paszportu

Według HUR Ukraińcom unikającym kontaktów i współpracy z rosyjskimi władzami grozi deportacja do odległych regionów Rosji . Dodano, że mężczyźni mieszkający na terenach okupowanych są stale zagrożeni przymusową mobilizacją do rosyjskiej armii.

Sytuacja na froncie

Z kolei Ukraińcy zaatakowali lotnisko w rosyjskim Primorsko-Achtarsku, skąd odpalane były drony uderzeniowe do ataków na cele na Ukrainę - powiadomił w czwartek sztab generalny w Kijowie. "Jest to obiekt operacyjnego bazowania samolotów. Służy do przechowywania, przygotowywania i wystrzeliwania bezzałogowych statków powietrznych Shahed na terytorium Ukrainy, a także do obsługi technicznej samolotów wykonujących zadania w obwodach zaporoskim i chersońskim" - podał sztab.