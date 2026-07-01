Świat Rosyjskie ataki na wschodzie Ukrainy. Drony uderzyły w stacje benzynowe Oprac. Aleksandra Sapeta |

Ukraina. Zniszczenia po rosyjskich uderzeniach w Zaporożu (28.06.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Ołeksandr Hanża/Dniepropietrowska Obwodowa Administracja Państwowa/Telegram

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Rosjanie atakowali minionej nocy w różnych częściach obwodu dniepropietrowskiego. Lokalne władze poinformowały o zniszczeniach w miejscowościach: Mikołajówka, Szachtarsk, Wasylków, Petropawliwka oraz Nikopol.

Rosjanie zaatakowali między innymi pięć stacji benzynowych - powiadomił w komunikatorze Telegram szef władz wojskowych obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Hanża.

Rosyjski atak w obwodzie dniepropietrowskim Źródło zdjęcia: Ołeksandr Hanża/Dniepropietrowska Obwodowa Administracja Państwowa/Telegram

Przekazał też, że zginęła 43-latka. Trzy inne osoby zostały ranne. Wśród nich była ciężarna kobieta. 35-latka trafiła do szpitala - dodał Hanża.

Rosyjski dron uderzył w stację benzynową Źródło zdjęcia: Ołeksandr Hanża/Dniepropietrowska Obwodowa Administracja Państwowa/Telegram

Rosyjski dron uderzył w autobus

W Chersoniu rosyjski dron uderzył nad ranem w minibus komunikacji miejskiej. Zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych - przekazał szef władz obwodowych Ołeksandr Prokudin.

Siły Powietrzne Ukrainy podały, że Rosja użyła do ataków jednej rakiety balistycznej Iskander-M, która została odpalona z okupowanego Krymu, oraz rakiety manewrującej Ch-59, wystrzelonej z samolotu nad Morzem Czarnym. Zastosowali ponadto 151 dronów uderzeniowych, z których 130 zestrzelono lub unieszkodliwiono. Rakieta Ch-59 także nie doleciała do celu.

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