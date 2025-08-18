Ukraina: Rosja kontynuuje zabijanie cywilów pomimo wysiłków pokojowych

Atak sił rosyjskich na Charków Źródło: Reuters

Minister spraw zagranicznych Ukrainy w poniedziałek poinformował, że Rosja kontynuuje zabijanie cywilów w Ukrainie pomimo trwających wysiłków pokojowych przed zaplanowanym na poniedziałek spotkaniem prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie.

"Rosja to mordercza machina wojenna, którą Ukraina powstrzymuje", napisał na portalu X Andrij Sybiha. Odniósł się w ten sposób do kolejnego nocnego nalotu Rosjan na Charków. "Trzeba ją powstrzymać poprzez transatlantycką jedność i presję", dodał Sybiha.

Rosjanie bombardują ukraińskie miasta

W niedzielę przed północą szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak informował, że Rosjanie zaatakowali przygraniczne regiony kraju. Charków i Sumy zostały ostrzelane z użyciem dronów i rakiet balistycznych, a Odessa dronami uderzeniowymi.

W Charkowie zginęły cztery osoby, w tym roczne dziecko, a 18 zostało rannych w wyniku uderzenia rosyjskiego drona kamikadze w blok mieszkalny - poinformował rano mer Ihor Terechow.

Z kolei ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że atak na Odessę był zmasowany. W mieście słychać było wybuchy. Według lokalnych władz wskutek ataku zapalił się obiekt infrastruktury paliwowo-energetycznej i piętrowy budynek. Pożar gaszony był m.in. przez pociąg gaśniczy kolei państwowych Ukrzaliznycia.