Kilkunastu przywódców krajów europejskich, które są sojusznikami Ukrainy, spotka się w poniedziałek (15 grudnia) w Berlinie - podała agencja Reutera, powołując się na dwóch unijnych dyplomatów. Według tych źródeł, w spotkaniu wezmą udział między innymi prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Wcześniej w środę kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział, że kraje europejskie planują w najbliższych kilku dniach dalsze rozmowy, aby skoordynować wysiłki w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy i omówić kwestię wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz wsparcia finansowego Kijowa.

Zełenski o rozmowie z Amerykanami

Od kilku tygodni trwają negocjacje w sprawie planu zakończenia wojny w Ukrainie, który został opracowany przez USA. Zełenski napisał we wtorek na X: "Przedyskutowaliśmy z naszym zespołem negocjacyjnym rezultat wczorajszej pracy w Londynie, która była prowadzona na poziomie doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego naszych europejskich partnerów". Jak dodał, "wczoraj uzgodniono to na szczeblu przywódców".

Jak w tym tygodniu wyjaśnił dziennikarzom Zełenski, USA przekazały Ukrainie, że w ramach swego planu pokojowego chcą uzyskać "realistyczne" gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. Zapewnił, że podczas rozmów strona amerykańska nie groziła wstrzymaniem sprzedaży broni. Dodał, że Kijów zrobi wszystko, aby w ciągu dwóch tygodni doprowadzić do spotkania w sprawie planu pokojowego z Amerykanami "na najwyższym szczeblu".

Odpowiadając na pytania reporterów, prezydent Ukrainy dodał, że chce omówić plan odbudowy Ukrainy jako części wspieranego przez Waszyngton porozumienia pokojowego, a w tym tygodniu oczekuje kolejnych spotkań z amerykańskimi i europejskimi partnerami na szczeblu doradców ds. bezpieczeństwa.

