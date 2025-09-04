Zabici po rosyjskich ostrzałach w kluczowym mieście w Donbasie

Odłamki zestrzelonego rosyjskiego drona Ochotnik w obwodzie donieckim Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

> Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że w przypadku zawarcia pokoju państwa europejskie są gotowe, by udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Macron przyjął w środę w Pałacu Elizejskim prezydenta tego kraju Wołodymyra Zełenskiego.

> Wielka Brytania wykorzystała zamrożone rosyjskie aktywa do sfinansowania pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości ponad 1 miliarda funtów - ogłosił brytyjski minister obrony John Healey podczas swojej wizyty w Kijowie, stolicy Ukrainy.

> Donald Trump powiedział w czasie spotkania z Karolem Nawrockim, że w najbliższym czasie porozmawia z Władimirem Putinem, a potem "będzie wiedział, co zrobić" w sprawie sankcji na Rosję.

> Dziewięć osób cywilnych zginęło, a siedem zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów w mieście Konstantynówka w obwodzie donieckim - poinformował przewodniczący donieckiej obwodowej administracji wojskowej, Wadym Fiłaszkin.

Zniszczenia po ataku w Konstantynówce Źródło: t.me/s/VadymFilashkin

> Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że jest gotowy na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jeśli ten przyjedzie do Moskwy. Dyktator składa taką propozycję już drugi raz.

> Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha skomentował oświadczenie przywódcy Rosji Władimira Putina o gotowości do spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Moskwie, stwierdzając, że Putin wciąż wprowadza wszystkich w błąd, przedstawiając celowo nieakceptowalne propozycje.

> Moskwa oczekuje, że rozmowy z Kijowem będą kontynuowane, ale "nowe realia terytorialne" muszą być uznane, a także musi zostać sformowany "nowy system gwarancji bezpieczeństwa" - powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.

OGLĄDAJ: TVN24 HD