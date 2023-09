Marynarka Wojenna Ukrainy: Pierwszy raz w historii Rosja straciła w działaniach bojowych okręt podwodny

W nocy z 12 na 13 września Ukraińcy skutecznie zaatakowali stocznię w Sewastopolu, gdzie w suchych dokach znajdowały się rosyjski okręt desantowy oraz okręt podwodny. Rzecznik Marynarki Wojennej Ukrainy Dmytro Płetenczuk oświadczył, że trafiony okręt desantowy nie nadaje się już do remontu. Powiedział również, że była to jednostka, której Rosjanie używali do przerzucania swoich sił do Syrii, tzw. syryjski ekspres.