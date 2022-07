Rosjanie nie dopuścili Czerwonego Krzyża do ostrzelanego obozu dla jeńców w Ołeniwce

Prośba Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Ukrainie o dostęp do jeńców wojennych z obozu w Ołeniwce nie została spełniona - poinformowała organizacja. W obozie na terytorium kontrolowanym przez Rosję, w wyniku ataku rakietowego zginęło co najmniej 40 ukraińskich jeńców.

"By była jasność, nasza wczorajsza prośba o dostęp do jeńców z ośrodka więziennego w Ołeniwce nie została spełniona. Umożliwienie dostępu do jeńców jest obowiązkiem stron konfliktu wynikającym z konwencji genewskich" – podkreślili delegaci, zaznaczając, że będą dalej zabiegać o dopuszczenie do uwięzionych.