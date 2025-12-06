Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zmasowany rosyjski atak. Alarm w całej Ukrainie, zmienione trasy pociągów

Kijów pod ostrzałem
Trump o wojnie w Ukrainie: co za bałagan
Źródło: Reuters/TVN24
W nocy z piątku na sobotę siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak rakietowo-dronowy na większość obwodów Ukrainy. W obwodzie kijowskim co najmniej trzy osoby zostały ranne. W całym kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

W większości obwodów siły rosyjskie zaatakowały przy użyciu dronów, ale bombowce zrzucają także pociski manewrujące.

Według danych ukraińskiego lotnictwa pociski manewrujące leciały przez obwód sumski na północy Ukrainy w kierunku obwodów czernihowskiego, a także połtawskiego, a stamtąd wzięły kurs na obwód winnicki w środkowej części kraju.

Lotnictwo poinformowało też o grupie pocisków Kalibr w obwodach mikołajowskim i odeskim na południu.

Alarm przeciwlotniczy ogłoszono na całym terytorium kraju.

Rosja atakuje Kijów. Apel do mieszkańców

"Wróg masowo atakuje obwód kijowski dronami i rakietami. W wyniku ataku ranne zostały trzy osoby" - przekazała na Telegramie wojskowa administracja obwodu kijowskiego. Do szpitali przewieziono dwie kobiety i mężczyznę z obrażeniami po uderzeniu odłamkami pocisków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Płonie port w Kraju Krasnodarskim

Płonie port w Kraju Krasnodarskim

"Ukraińców poinformowano o nowych pomysłach"

"Ukraińców poinformowano o nowych pomysłach"

"Atak wroga trwa. Zwracam się do wszystkich mieszkańców regionu z prośbą o pozostanie w bezpiecznych miejscach. Dbajcie o siebie i swoich bliskich" - zaapelował w mediach społecznościowych szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego Mykoła Kałasznik.

W związku ze zmasowanym ostrzałem infrastruktury kolejowej w Fastowie w obwodzie kijowskim ukraińskie koleje powiadomiły o zmianie tras pociągów pasażerskich, które przejeżdżały przez miasto.

Polska poderwała myśliwce

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w sobotę nad ranem na platformie X, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Autorka/Autor: momo/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Alina Smutko / Reuters / Forum

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Zniszczenia po starcie rakiety SpaceX
Szafki spadły ze ścian. Wszystko przez SpaceX
METEO
26 min
pc
"Europa musi pokazać, że nie jest chłopcem do bicia"
Horyzont
Wypadek pod Warszawą
Zarzuty po śmiertelnym wypadku. Kierowca był poszukiwany listem gończym
WARSZAWA
imageTitle
Dopiero ósmy w historii. Gwiazdor NBA w naprawdę elitarnym klubie
EUROSPORT
imageTitle
Będzie teraz płacić podatki w Rosji. Zdecydowana reakcja Ukraińców na "zdradę"
EUROSPORT
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Tak mają działać media publiczne. Jest projekt ustawy
Polska
Polskie myśliwce
Polska poderwała myśliwce. W Lubartowie zawyły syreny
Polska
1 godz 7 min
Federica Mogherini
Teraz "nie bardzo kto chce" się do niej przyznawać. "Zapisze się skandalicznie w historii"
Szczyt Europy
Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Przenoszą liczne choroby. Zadomawiają się w Holandii
METEO
imageTitle
Puchar Świata w Wiśle. O której konkurs skoków w sobotę?
EUROSPORT
Program #BezKitu
Poseł PiS: jesteśmy wrażliwi na krzywdę zwierząt, ale...
Polska
35 min
pc
Ludzie Trumpa w Moskwie. Putin już pewny swego?
Rozmowy na szczycie
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
IMGW ostrzega. Tam warunki będą trudne
METEO
Hiszpańska policja
Polak poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany
Świat
imageTitle
Kluczowe wyzwanie Polek. O której dziś mecz z Holandią?
Najnowsze
Spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji
"Ukraińców poinformowano o nowych pomysłach"
Świat
Ernest Bejda podczas przesłuchania przed komisją śledczą ds. Pegasusa
Jest zawiadomienie w sprawie byłego szefa CBA. "Rozszczelnienie systemu ochrony"
Polska
Głosowanie w Sejmie
Utrzymane weto, losowanie mistrzostw świata, zdalne oświadczenie Ziobry
WARTO WIEDZIEĆ
Silny wiatr
W Mikołajki miejscami przyda się parasol
METEO
imageTitle
Historyczny wynik Polki w Pucharze Świata
EUROSPORT
imageTitle
Austriak najlepiej poradził sobie w trudnych warunkach w Beaver Creek
EUROSPORT
imageTitle
Lider rozbity. Lechia wzięła szybki rewanż
EUROSPORT
Frank O. Gehry
Nie żyje Frank O. Gehry. To on zaprojektował Tańczący Dom
Świat
imageTitle
Zły początek nie złamał Trumpa. Będzie hit w półfinale
EUROSPORT
Donald Tusk na Radzie Krajowej KO
"Tak się uśmiecham, ale sam czuję oddech na plecach". Tusk rozbawił salę
Polska
imageTitle
Czarny dzień Stocha. "Nie wiem, co się wydarzyło"
EUROSPORT
Porwane ukraińskie dzieci noszą ubrania z literą Z (symbol rosyjskiej agresji na Ukrainę)
Dzieci porwane z Ukrainy trafiają do jeszcze gorszego miejsca niż Rosja
Anna Czerwińska
imageTitle
Losowanie grup mundialu. Spełniło się życzenie Urbana
EUROSPORT
eurojackpot wyniki losowania loteria
Wyniki losowania Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Słodko-gorzki wieczór w Wiśle. Tylko pięciu Polaków z awansem
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica