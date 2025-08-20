Brakuje prądu na terenach zajętych przez Rosjan. Przez ukraińskie ataki dronów

Rosja zestrzeliła kilkadziesiąt ukraińskich dronów, a Ukraina odparła liczne ataki sił rosyjskich (wideo z 3 sierpnia) Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

> Władimir Putin zgodził się na rozpoczęcie następnego etapu pokojowego - przekazał Biały Dom. Jego rzeczniczka podkreśliła, że USA starają się, by do spotkania Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego doszło "jak najszybciej".

> Ukraiński atak dronów spowodował przerwy w dostawach prądu na obszarach obwodu zaporoskiego, znajdujących się pod kontrolą Rosji - poinformował przydzielony z Moskwy gubernator.

Ukraiński żołnierz Źródło: PAP/EPA/SERGEY KOZLOV

> Trójstronne rozmowy pokojowe z udziałem prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, a także rosyjskiego przywódcy Władimira Putina mogłyby się odbyć w Budapeszcie - podało we wtorek Politico. To miejsce preferuje Biały Dom, który pośredniczy w organizacji spotkania.

> Papież Leon XIV powiedział, że jest nadzieja na zakończenie wojny na Ukrainie, ale dodał, że trzeba jeszcze dużo pracować. Tak skomentował przed powrotem z Castel Gandolfo do Watykanu kolejną fazę negocjacji.

> Na czele wspólnej amerykańsko-europejsko-ukraińskiej komisji do spraw gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy stanie sekretarz stanu USA Marco Rubio - podał we wtorek amerykański serwis Axios. Wiadomo też, kto będzie reprezentował stronę ukraińską.

> Dowódca brytyjski sił zbrojnych admirał Tony Radakin podczas spotkania w Pentagonie poinformuje stronę amerykańską, że Wielka Brytania jest gotowa bronić przestrzeni powietrznej i portów morskich Ukrainy – podał dziennik "Guardian", powołując się na urzędników bliskich sprawie.

> Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan omówił z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz wkład Ankary w proces pokojowy - podało jego biuro. Szef tureckiej dyplomacji rozmawiał tego dnia ze swoimi odpowiednikami z USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD