Na froncie zaginęło ponad 84 tysięcy rosyjskich żołnierzy

SBU publikuje przechwyconą rozmowę pielęgniarki ze szpitala w obwodzie moskiewskim Źródło: SBU

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

1155 dni temu rozpoczęła się zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę. Ponad 84 tysiące rosyjskich żołnierzy zaginęło w trakcie walk na Ukrainie - poinformował niezależny serwis Wiorstka. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby wokół wojny w Ukrainie.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił, że wojska rosyjskie próbowały wykorzystać zmasowane ataki z powietrza jako osłonę dla zintensyfikowanych ataków lądowych, które zostały jednak odparte.

> Donald Trump stwierdził, że Rosja i Ukraina "chcą pokoju, a szanse na zawarcie porozumienia są bardzo duże". Prezydent USA ocenił, że Moskwa "zaproponowała duże ustępstwa", którymi - jak wskazał - jest rezygnacja z planów zajęcia całego napadniętego państwa.

> Ponad 84 tysiące rosyjskich żołnierzy zaginęło w trakcie walk na Ukrainie - informował w czwartek niezależny serwis Wiorstka. Jego dziennikarze uzyskali dostęp do zapytań o losy żołnierzy, z którymi bliscy stracili kontakt i zgłosili to w 2024 roku do ukraińskiego projektu "Chcę znaleźć".

Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim Źródło: PAP/EPA

> Wiktoria Roszczyna, ukraińska dziennikarska, zmarła w rosyjskiej niewoli. "Teraz jej ciało wróciło do kraju" - podał ukraiński portal Censor, powołując się na zastępcę szefa MSW Leonida Tymczenka. Roszczyna została uprowadzona przez Rosjan w okupowanej części obwodu zaporoskiego. Okoliczności jej śmierci wciąż nie są znane.

> Wołodymyr Zełenski potwierdził, że rosyjski atak na Kijów, w którym 12 osób zginęło, a 90 doznało obrażeń, został przeprowadzony przy użyciu północnokoreańskiego pocisku balistycznego.

> Ukraińcy naprawdę podjęli grę, a teraz piłka jest po stronie Rosji - powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte po niezapowiedzianym spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rutte zaprzeczył też, by przyjechał do Waszyngtonu, aby odwieść Trumpa od zmuszania Ukrainy do przyjęcia niekorzystnego układu.