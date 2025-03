Ponad 1000 dronów, 1360 bomb kierowanych i 10 rakiet. Tyle użyli Rosjanie do ataków

1116 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. W ciągu tego tygodnia siły rosyjskie użyły do ataków na Ukrainę 1020 dronów uderzeniowych, prawie 1360 bomb kierowanych i 10 rakiet - oznajmił prezydent Wołodymyr Zełenski. Co najmniej 18 cywilów zostało rannych w wyniku rosyjskich uderzeń z użyciem rakiet i dronów na cele w Ukrainie ostatniej nocy. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w tym tygodniu rosyjska armia wystrzeliła na Ukrainę ponad 1020 dronów uderzeniowych, prawie 1360 kierowanych bomb lotniczych i ponad 10 rakiet różnych typów. Zełenski podkreślił we wpisie na Telegramie, że "nie tak postępuje ktoś, kto chce zakończenia wojny". Atakowane były między innymi obwody czernihowski, chersoński, doniecki, charkowski, dniepropietrowski, odeski, połtawski, kijowski, mikołajowski, zaporoski i sumski.

> Co najmniej 18 osób zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków z użyciem rakiet i dronów na cele w Ukrainie ostatniej nocy; Rosjanie odpalili dwie rakiety balistyczne i wysłali 178 dronów uderzeniowych – powiadomiły w sobotę ukraińskie władze.

Ostrzał rosyjski w obwodzie donieckim PAP

> Siły Zbrojne Ukrainy potwierdziły, że wycofały się z rosyjskiego miasteczka Sudża w obwodzie kurskim - podała w sobotę rano agencja Interfax-Ukraina, powołując się na mapy udostępnione przez sztab generalny armii ukraińskiej w Kijowie. Sztab oświadczył, że walki z Rosjanami w obwodzie kurskim wciąż trwają. "W ciągu ostatnich 24 godzin na kierunku kurskim doszło do 20 starć bojowych. Przeciwnik przeprowadził 19 nalotów, zrzucił 28 bomb kierowanych i dokonał 232 ostrzałów artyleryjskich, w tym trzech z systemów wyrzutni rakietowych" - powiadomiono w komunikacie.

Rosyjscy żołnierze wznoszą rosyjską flagę w Sudży w obwodzie kurskim Reuters

> Musimy być przygotowani do tego, by bronić porozumień pokojowych w Ukrainie - powiedział w sobotę premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

- Jeśli (przywódca Rosji Władimir) Putin poważnie myśli o pokoju, to (osiągnięcie go) jest bardzo proste, musi zaprzestać swoich barbarzyńskich ataków na Ukrainę i zgodzić się na zawieszenie broni. (...) Moim zdaniem prędzej czy później (Putin) będzie musiał usiąść do stołu i rozpocząć poważną dyskusję, ale – i to jest dla nas wielkie "ale", które poruszymy na dzisiejszym spotkaniu – nie możemy siedzieć z założonymi rękami i po prostu czekać, aż to się stanie - dodał Starmer.

Ostrzał rosyjski w obwodzie donieckim PAP

> Ukraińska armia nie została okrążona przez Rosjan w obwodzie kurskim, jednak siły przeciwnika gromadzą się przy granicy, by uderzyć w obwód sumski – oznajmił w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Widzimy (…) obszary wzdłuż naszej wschodniej granicy, gdzie rosyjska armia gromadzi siły. Wskazuje to na chęć uderzenia w nasz obwód sumski" – napisał Zełenski w Telegramie. "Będziemy temu przeciwdziałać. Chciałbym, aby wszyscy nasi partnerzy zrozumieli, co planuje (przywódca Rosji Władimir) Putin, do czego się przygotowuje i co będzie ignorował. Koncentracja sił rosyjskich wskazuje, że Moskwa zamierza dalej ignorować dyplomację. Przedłużanie wojny przez Rosję jest oczywiste. Jesteśmy gotowi dostarczyć naszym partnerom wszystkie prawdziwe informacje na temat sytuacji na froncie, w obwodzie kurskim i wzdłuż granicy" – podkreślił.

> Z powodu zagrożenia w obwodzie sumskim, graniczącym z Rosją, władze lokalne zarządziły przymusową ewakuację kilku wiosek. "Zwracamy się z prośbą o ewakuację społeczności w ciągu dwóch najbliższych dni ze względu na gwałtownie pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa i utrudnienia na drogach ewakuacyjnych. Nie zwlekajcie, dbajcie o swoje życie" - zaapelowały władze wioski Myropillia.

> Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła w sobotę, że jej kraj nie wyśle żołnierzy na Ukrainę w ramach ewentualnej misji.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyznaczył zespół negocjacyjny do ewentualnych rozmów z Rosją. Poinformowano, że w skład zespołu wejdą: szef MSZ Andrij Sybiha, minister obrony Rustem Umierow, szef kancelarii prezydenta Andrij Jermak i jego zastępca Pawło Palisa.

