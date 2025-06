Znów szokujące słowa Trumpa o Ukrainie. "Dali Putinowi powód"

W nocy Rosjanie uderzyli rakietami i dronami w ukraińskie miasta. Władimir Putin kolejny raz zabił dzieci Źródło: Anna Czerwińska/Fakty po Południu TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

> Donald Trump odniósł się do ukraińskiej operacji "Pajęczyna", w wyniku której - według SBU - w niedzielę zniszczono 41 rosyjskich samolotów wojskowych. Pytany na pokładzie Air Force One podczas lotu do swojej posiadłości w New Jersey, czy zmieniło to jego postrzeganie sytuacji na temat "kart" które ma do dyspozycji Ukraina, Trump krytycznie skomentował te działania. - Cóż, oni dali Putinowi powód, żeby wszedł i zbombardował ich w cholerę minionej nocy - powiedział. Dodał, że nie podobał mu się ukraiński atak. - Kiedy to zobaczyłem, powiedziałem "no to zaczynamy, teraz będzie uderzenie (Rosji - red.)" - relacjonował prezydent.

To kolejne bulwersujące słowa Trumpa w ostatnich dniach. Wcześniej - na spotkaniu z kanclerzem Niemiec - mówił o Putinie i Zełenskim jako o bijących się dzieciach.

Akcja "Pajęczyna" to lekcja do odrobienia przez każdą armię. "Poszerza spektrum zagrożeń" Źródło: Tomasz Pupiec/Fakty po Południu TVN24

> Do tych słów odniósł się w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Nie jesteśmy z Władimirem Putinem dziećmi na placu zabaw w parku. To jest morderca, który przyszedł do tego parku, żeby je zabijać - oświadczył. Zełenski poinformował, że w wyniku wojny zginęło 631 ukraińskich dzieci.

Budynek zniszczony po rosyjskim ataku na Kijów Źródło: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

> Trump był również pytany o swój stosunek do projektu ustawy Kongresu dotyczącego ostrych sankcji przeciwko Rosji. Odpowiedział, że "zobaczy" i że jest skłonny użyć sankcji, jeśli uzna, że Rosja nie będzie chętna zawrzeć porozumienia pokojowego. - Oni (Kongres - red.) mają projekt ustawy, który będzie zależał ode mnie. To będzie moja opcja - zaznaczył. Jak dodał, nie ma nic przeciwko ustawie, lecz nie podjął jeszcze decyzji o nałożeniu sankcji - To bardzo mocny projekt - zaznaczył, nie odpowiadając wprost na pytanie, czy prawdą jest - jak pisał "Wall Street Journal" - że naciska na złagodzenie zapisów projektu.

> Rosyjscy kierowcy ciężarówek nie wiedzieli, że przewożą drony, które zostaną wykorzystane do ataku na lotniska wojskowe w Rosji - powiedział w piątek w ABC News Zełenski. Dodał, że podczas operacji o kryptonimie "Pajęczyna" użyto wyłączenie ukraińskich bezzałogowców.

Dowiedz się więcej: Ukraińcy zniszczyli 41 rosyjskich samolotów. Nagranie

> Premier Włoch Giorgia Meloni i prezydent Argentyny Javier Milei podczas piątkowego spotkania w Rzymie powtórzyli "pełne poparcia dla sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie"- podkreślono we wspólnym komunikacie ogłoszonym na stronie włoskiego rządu. Milei spotka się w sobotę z papieżem Leonem XIV.

> Zapowiedziana na sobotę i niedzielę wymiana jeńców wojennych z Rosją w formule 500 na 500 najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku – poinformowały PAP w piątek źródła zbliżone do procesu wymiany. - Wymiana została najprawdopodobniej przeniesiona na przyszły tydzień. W ten sposób strona rosyjska wywiera na nas presję, chcąc nowych ustępstw – powiedział rozmówca agencji.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo