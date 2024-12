Walka "toczy się o każdy budynek". "Wróg zaczął używać ciężkiego sprzętu"

"W Torecku... sytuacja jest rzeczywiście bardzo napięta. O każdy budynek toczą się walki. Jednego dnia tracimy dom, następnego dnia odbijamy go. (...) Widzimy, że na północnych obrzeżach Torecka, we wsi Nielipiwka, wróg zaczyna używać ciężkiego sprzętu, m.in. dział przeciwlotniczych. Nie zaobserwowaliśmy tego wcześniej, ale teraz wróg stał się bardziej aktywny".

> Mieszkaniec Melbourne, Oscar Jenkins, został pierwszym Australijczykiem wziętym do niewoli przez Rosjan na Ukrainie - ujawnił w poniedziałek rosyjski kanał Telegram, publikując nagranie z jego przesłuchania. "Badamy te doniesienia" - przyznał we wtorek premier Anthony Albanese, dodając, że ambasada Australii w Moskwie próbuje uzyskać wszystkie szczegóły dotyczące zatrzymanego. Premier odmówił odpowiedzi na pytanie, czy rząd rozważy ewentualną wymianę więźniów, mówiąc: "wiemy, że Rosjanie często podają informacje, które nie są prawdziwe”.

> Ukraińcy obchodzą dziś trzecie Boże Narodzenie w czasach wojny, niestety nie wszyscy mogą je świętować w pełni - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu. - Dziś jesteśmy obok siebie. Nie zgubimy się. Czy to osobiście, czy w myślach, będziemy dzwonić do rodziców, całować dzieci, przytulać krewnych i pamiętać o swoich najbliższych. I dopóki to robimy, zło nie ma szans - podkreślił.