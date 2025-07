Spięcie na linii Węgry-Ukraina, w tle śmierć mężczyzny

Reuters: Ukraińcy zaatakowali dronami cztery rosyjskie lotniska wojskowe Źródło: TVN24

> Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział podczas wizyty USA, że jego kraj zwrócił się do władz USA o dwa systemy obrony powietrznej Patriot dla Ukrainy. Jak zaznaczył, dostarczenie pierwszego z nich na Ukrainę to kwestia miesięcy.

> Jeśli w ciągu 50 dni nie dojdziemy do porozumienia z Rosją, nałożymy na nią surowe cła - zapowiedział Donald Trump. Ich stawka może wynieść 100 procent. Na ogłoszenie nowych sankcji na Rosję od dłuższego czasu naciskają kongresmeni obydwu partii w obu izbach Kongresu USA. - Jestem bardzo niezadowolony z tego, co robi Rosja - oświadczył.

> "Rząd Węgier będzie naciskał na Unię Europejską, aby zajęła stanowisko w sprawie brutalnego poboru do wojska na Ukrainie, w wyniku którego jeden z Węgrów został pobity na śmierć" - zapowiedział węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto. W czwartek sekretarz stanu w węgierskim MSZ poinformował, że w związku ze śmiercią obywatela Ukrainy z węgierskiej mniejszości na Zakarpaciu do siedziby resortu wezwano ambasadora Ukrainy w Budapeszcie. Według węgierskich władz, ukraińscy rekruterzy mieli pobić mężczyznę, który stawiał opór przy próbie doprowadzenia go do komisji wojskowej. Ambasada Ukrainy na Węgrzech napisała następnie na Facebooku, że przyczyną zgonu był zator płucny i odrzuciła oskarżenie.

Ukraińscy żołnierze w obwodzie donieckim [luty 2023] Źródło: PAP/Leszek Szymański

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaproponował pierwszej wicepremierce Julii Swyrydenko, aby stanęła na czele ukraińskiego rządu. Obecny premier Denys Szmyhal dostał od Zełenskiego propozycję objęcia teki ministra obrony.

> Rosyjski żaglowiec Standard, objęty europejskimi sankcjami po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, wpłynął do irlandzkiego portu rybackiego Port Oriel, na wschodnim wybrzeżu. Dowództwo rosyjskiej jednostki zrobiło to bez uprzedzenia i zgody portowych władz.

> Wkrótce po przybyciu specjalnego wysłannika USA do Kijowa generała Keitha Kelloga, w ukraińskiej stolicy został ogłoszony alarm przeciwlotniczy - przekazała agencja Reutera. Wysłannik Trumpa spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.