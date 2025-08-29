Logo strona główna
Świat

Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Karolem Nawrockim

Wołodymyr Zełenski
Kamera monitoringu uchwyciła moment ataku na Kijów
Źródło: Reuters
Zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 1282 dni temu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydentem Polski Karolem Nawrockim na temat wysiłków dyplomatycznych. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby wokół wojny.

> Prezydent Ukrainy rozmawiał w czwartek z prezydentem Karolem Nawrockim w formie wideokonferencji na temat zbliżających się ważnych wydarzeń dyplomatycznych. "Niezwykle ważne jest, że utrzymujemy stałą koordynację, pracując ramię w ramię, aby wspólne europejskie stanowisko zostało wyraźnie usłyszane w Waszyngtonie" - przekazał Zełenski. Złożył też kondolencję po katastrofie F-16 w Radomiu. Prezydent Polski zaprosił na czwartkowe rozmowy w Belwederze prezydenta Litwy Gitanasa Nausedę, prezydenta Estonii Alara Karisa, prezydenta Łotwy Edgarsa Rinkeviczsa oraz premier Danii Mette Frederiksen. Do wideorozmowy dołączył prezydent Ukrainy. Spotkanie było elementem szerszych konsultacji przed wizytą Karola Nawrockiego 3 września w Waszyngtonie.

Lot pocisku, uderzenie, wybuch. Nagranie z Kijowa
Dowiedz się więcej:

Lot pocisku, uderzenie, wybuch. Nagranie z Kijowa

> - Niestety, Chiny pozwalają Rosji dalej prowadzić wojnę. Tak to właśnie wygląda. I choć było wiele oświadczeń ze strony Chin, że nie można rozszerzać wojny, że trzeba wstrzymać ogień, to naprawdę zdecydowanych kroków nie ma - powiedział w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu.

> Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ocenił, że nie dojdzie do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i przywódcy Rosji Władimira Putina. Merz mówił o tym w czasie wizyty we Francji na spotkaniu z prezydentem Emmanuelem Macronem. - Jest oczywiste, że nie będzie spotkania prezydentów Zełenskiego i Putina, w przeciwieństwie do tego, co zostało uzgodnione między prezydentem (Donaldem) Trumpem i prezydentem Putinem - powiedział Merz.

Friedrich Merz i Emmanuel Macron
Friedrich Merz i Emmanuel Macron
Źródło: PAP/EPA/Manon Cruz / POOL

> Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował w czwartek, że jego oddziały uszkodziły na Morzu Azowskim rosyjski okręt rakietowy projektu 21631 Bujan-M, wyposażony w pociski manewrujące Kalibr. Akcję przeprowadzili żołnierze Departamentu Działań Aktywnych HUR i oddział specjalny HUR Duchy na Morzu Azowskim w pobliżu okupowanego przez Rosję Krymu. Wywiad powiadomił, że do zdarzenia doszło 28 sierpnia.

Witkoff "złamał protokół" i nie wiadomo, co usłyszał od Putina
Dowiedz się więcej:

Witkoff "złamał protokół" i nie wiadomo, co usłyszał od Putina

> W nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek nad ranem siły rosyjskie zaatakowały Kijów. Rosja zastosowała prawie 600 dronów i ponad 30 rakiet do ataków na Ukrainę - poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne ze sztabem w Kijowie. W ukraińskiej stolicy zginęło 21 osób, w tym dzieci. Według Sił Powietrznych, odnotowano trafienia dronów i pocisków rakietowych w 13 miejscach, zaś w 26 miejscach na ziemię spadły ich odłamki. W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów uszkodzony został budynek, w którym mieści się przedstawicielstwo Unii Europejskiej.

Unijny budynek uszkodzony. "Kreml nie cofnie się nawet przed atakiem na Unię"
Dowiedz się więcej:

Unijny budynek uszkodzony. "Kreml nie cofnie się nawet przed atakiem na Unię"

pc

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X.com/@ZelenskyyUa

Najważniejsze informacjeUkrainaWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiKarol Nawrocki
