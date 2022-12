Rosja "wyczerpała zapasy" sprowadzonych z Iranu dronów, władze w Teheranie "są zajęte"

"Do dzisiaj żadne rakiety nie zostały przekazane Rosji"

We wtorek Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Guardian", mówił, że "Iran znajduje się pod silnym naciskiem dyplomatycznym, a protesty również wzmocniły presję na rząd". - Rząd zaczyna tracić kontrolę nad irańskim społeczeństwem, narastają problemy wewnętrzne. Dlatego po prostu nie mają czasu na to, by zajmować się Rosją. To nie jest ich priorytet - stwierdził.