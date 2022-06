Walki w Siewierodoniecku. Generał Skrzypczak analizuje sytuację na froncie

Zwrócił tutaj uwagę na rzekę Siewierski Doniec, która wcześniej, gdy temperatury były niższe, a opady wyższe, stanowiła naturalną przeszkodę dla Rosjan. - Teraz na dużych odcinkach rzeki można już ją pokonać, zważywszy na to, że poziom wód jest na wysokości półtora metra, dwa metry, a to już pozwala na pokonanie takiej przeszkody po przygotowaniu - wskazał generał.

Jego zdaniem Ukraińcy będą bronić Siewierodoniecka podobnie długo, jak Mariupola. - Dla nich to nie jest kluczowe, ale mają świadomość, że obrona tego miasta bardzo wyczerpuje atakujące wojska rosyjskie i to jest istota tej operacji - ocenił.

"Trwa trzecia faza operacji"

Skupiając się następnie na sytuacji na południu kraju (okolic Chersonia i Mikołajowa), Skrzypczak zauważył, że "na północ od Dniepru Rosjanie przechodzą do obrony, rozbudowują pozycje obronne, aby nie dopuścić armii ukraińskiej w kierunku na Chersoń i dalej na Krym". - To nie jest kontrofensywa, to przygotowanie do kontrofensywy - uprzedził.