Prezydent USA zwrócił uwagę na to, że Ukrainie udało się odeprzeć atak Rosji pod Charkowem i zapewnił, że "Rosja nie zwycięży". - Wy zwyciężycie. Będziemy z wami przez cały czas - zadeklarował.

Zełenski planuje drugi szczyt pokojowy

Zełenski podziękował Stanom Zjednoczonym za wsparcie i zapowiedział, że omówi z Bidenem sposób na osiągnięcie "sprawiedliwego pokoju". Dodał też, że konieczne jest zorganizowanie w tym roku drugiego szczytu pokojowego i chce to zrobić.

Jak podała w środę agencja Bloomberg, Kijów chce, by szczyt odbył się przed amerykańskimi wyborami prezydenckimi i by wzięły w nim udział Rosja i Chiny. Zełenski nie odniósł się w czwartek bezpośrednio do tych doniesień.